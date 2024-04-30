Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле опасные несдетонировавшие суббоеприпасы: Аксенов
12:23 30.04.2024 (обновлено: 13:34 30.04.2024)
© ТГ-канал Сергея АксеноваПосле атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА новости Крым. После атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
Как сообщил в своем ТГ-канале советник главы республики Олег Крючков, суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.
При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны.
Радиус поражения живой силы 15 м. Этот боеприпас не эффективен против бронированных транспортных средств.
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