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Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
После атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T12:23
2024-04-30T13:34
сергей аксенов
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безопасность республики крым и севастополя
безопасность
ракеты atacms
атаки всу на крым
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА новости Крым. После атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Как сообщил в своем ТГ-канале советник главы республики Олег Крючков, суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны. Радиус поражения живой силы 15 м. Этот боеприпас не эффективен против бронированных транспортных средств.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.Ранее 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за суткиРакеты ATACMS: чем они опасны"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMSУкраина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
https://crimea.ria.ru/20240430/subboepripas-m74-ot-rakety-atacms--chto-eto-i-chem-opasen-1136958971.html
https://crimea.ria.ru/20240419/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, ракеты atacms, атаки всу на крым, симферополь, новости крыма
Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы

Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле опасные несдетонировавшие суббоеприпасы: Аксенов

12:23 30.04.2024 (обновлено: 13:34 30.04.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПосле атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы
После атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА новости Крым. После атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
Как сообщил в своем ТГ-канале советник главы республики Олег Крючков, суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.
При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны.
Радиус поражения живой силы 15 м. Этот боеприпас не эффективен против бронированных транспортных средств.
Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
13:11
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.
25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.
Солдаты США загружают ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 10:55
Ракеты ATACMS: чем они опасны
28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.
Ранее 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
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