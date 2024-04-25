https://crimea.ria.ru/20240425/eto-dostavit-bolshe-problem-samoy-ukraine--kreml-o-postavkakh-atacms--1136846093.html
"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS
"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS - РИА Новости Крым, 25.04.2024
"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS
Поставки ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS не помешают России добиться своих целей, при этом доставят больше проблем самой Украине. Так новый пакет... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T13:24
2024-04-25T13:24
2024-04-25T13:30
ракеты atacms
дмитрий песков
кремль
мнения
россия
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Поставки ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS не помешают России добиться своих целей, при этом доставят больше проблем самой Украине. Так новый пакет американской помощи Киеву прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.Песков подчеркнул, что практика действий США и их партнеров в Европе "уже понятна и предсказуема". А значит, если кто-то из представителей антироссийской коалиции говорит о скорых поставках вооружений Киеву, значит, это уже поставлено, заявил представитель Кремля.По его словам, это означает, что поставки были "осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов Соединенных Штатов Америки". Соответствующий вопрос о незаконности действий американской власти уместно задать конгрессменам, "если кто-то захочет и будет с этим разбираться", отметил пресс-секретарь президента.Что же касается России, то она, по словам Пескова, продолжит выполнять свои цели в зоне спецоперации, несмотря ни на что.24 апреля Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории".20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Позже за это проголосовал Сенат. Согласно документу, Киеву выделяется 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам 24 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска вооружений на Украину начнется немедленно. Сообщалось, что среди прочего Украина получит оперативно-тактические дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил эти действия США как открытое финансирование терроризма на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США Ракеты ATACMS: чем они опасныРакеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
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ракеты atacms, дмитрий песков, кремль, мнения, россия, украина, поставки западного оружия украине
"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS
Поставка дальнобойных ракет ATACMS ВСУ доставит больше проблем самой Украине – Песков
13:24 25.04.2024 (обновлено: 13:30 25.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Поставки ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS не помешают России добиться своих целей, при этом доставят больше проблем самой Украине. Так новый пакет американской помощи Киеву прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Песков подчеркнул, что практика действий США и их партнеров в Европе "уже понятна и предсказуема". А значит, если кто-то из представителей антироссийской коалиции говорит о скорых поставках вооружений Киеву, значит, это уже поставлено, заявил представитель Кремля.
"То есть как только предметно начинают о чем-то говорить, то, значит, уже такая поставка осуществлена", – сказал Песков.
По его словам, это означает, что поставки были "осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов Соединенных Штатов Америки". Соответствующий вопрос о незаконности действий американской власти уместно задать конгрессменам, "если кто-то захочет и будет с этим разбираться", отметил пресс-секретарь президента.
Что же касается России, то она, по словам Пескова, продолжит выполнять свои цели в зоне спецоперации, несмотря ни на что.
"Мы добьемся своего, но это (поставки ATACMS – ред.) доставит больше проблем самой Украине", – заключил Песков.
24 апреля Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории".
20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект
выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Позже за это проголосовал Сенат. Согласно документу, Киеву выделяется 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал
закон о помощи Украине и другим союзникам 24 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил
, что переброска вооружений на Украину начнется немедленно. Сообщалось
, что среди прочего Украина получит оперативно-тактические дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил эти действия США
как открытое финансирование терроризма на территории России.
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