https://crimea.ria.ru/20240425/eto-dostavit-bolshe-problem-samoy-ukraine--kreml-o-postavkakh-atacms--1136846093.html

"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS

"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS - РИА Новости Крым, 25.04.2024

"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS

Поставки ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS не помешают России добиться своих целей, при этом доставят больше проблем самой Украине. Так новый пакет... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T13:24

2024-04-25T13:24

2024-04-25T13:30

ракеты atacms

дмитрий песков

кремль

мнения

россия

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Поставки ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS не помешают России добиться своих целей, при этом доставят больше проблем самой Украине. Так новый пакет американской помощи Киеву прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.Песков подчеркнул, что практика действий США и их партнеров в Европе "уже понятна и предсказуема". А значит, если кто-то из представителей антироссийской коалиции говорит о скорых поставках вооружений Киеву, значит, это уже поставлено, заявил представитель Кремля.По его словам, это означает, что поставки были "осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов Соединенных Штатов Америки". Соответствующий вопрос о незаконности действий американской власти уместно задать конгрессменам, "если кто-то захочет и будет с этим разбираться", отметил пресс-секретарь президента.Что же касается России, то она, по словам Пескова, продолжит выполнять свои цели в зоне спецоперации, несмотря ни на что.24 апреля Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории".20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Позже за это проголосовал Сенат. Согласно документу, Киеву выделяется 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам 24 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска вооружений на Украину начнется немедленно. Сообщалось, что среди прочего Украина получит оперативно-тактические дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил эти действия США как открытое финансирование терроризма на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США Ракеты ATACMS: чем они опасныРакеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, дмитрий песков, кремль, мнения, россия, украина, поставки западного оружия украине