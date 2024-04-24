https://crimea.ria.ru/20240424/ssha-peredali-ukraine-rakety-atacms---pentagon-1136827268.html

США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон

США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон - РИА Новости Крым, 24.04.2024

США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон

США передали Киеву ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории". Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T20:09

2024-04-24T20:09

2024-04-24T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. США передали Киеву ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории". Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости.Отмечается, что американский лидер Джо Байден санкционировал передачу ракет киевскому режиму в феврале. ATACMS вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли на территорию Украины в апреле.Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, что США в марте впервые за два года тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые дважды использовались против российских целей, пишет РИА Новости.В среду президент США Джозеф Байден подписал пакет законов о помощи Украине. Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить также оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявляла накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Оперативно-тактические ракеты ATACMS существует в двух видах - кассетные с дальностью полета до 165 км, и фугасные - до 300 км. В рамках предыдущих заявленных поставок киевский режим получал менее дальнобойные их модификации с кассетной боевой частью. Решение о том, какие именно ATACMS будут поставлять Украине в рамках нового пакета помощи примет Байден. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS: чем они опасныСенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и ТайванюНовый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, ракеты atacms, украина, поставки западного оружия украине, новости, в мире, оружие