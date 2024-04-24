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США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон - РИА Новости Крым, 24.04.2024
США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
США передали Киеву ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории". Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T20:09
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пентагон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. США передали Киеву ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории". Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости.Отмечается, что американский лидер Джо Байден санкционировал передачу ракет киевскому режиму в феврале. ATACMS вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли на территорию Украины в апреле.Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, что США в марте впервые за два года тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые дважды использовались против российских целей, пишет РИА Новости.В среду президент США Джозеф Байден подписал пакет законов о помощи Украине. Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить также оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявляла накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Оперативно-тактические ракеты ATACMS существует в двух видах - кассетные с дальностью полета до 165 км, и фугасные - до 300 км. В рамках предыдущих заявленных поставок киевский режим получал менее дальнобойные их модификации с кассетной боевой частью. Решение о том, какие именно ATACMS будут поставлять Украине в рамках нового пакета помощи примет Байден. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS: чем они опасныСенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и ТайванюНовый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пентагон, ракеты atacms, украина, поставки западного оружия украине, новости, в мире, оружие
США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон

Пентагон передал Киеву ATACMS для использования "в пределах суверенной территории Украины"

20:09 24.04.2024 (обновлено: 20:40 24.04.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. США передали Киеву ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории". Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости.
Отмечается, что американский лидер Джо Байден санкционировал передачу ракет киевскому режиму в феврале. ATACMS вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли на территорию Украины в апреле.
"Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные (ракеты – ред.) ATACMS по распоряжению президента. В феврале он, не афишируя это, отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности направить ATACMS на Украину для использования в пределах суверенной украинской территории", - сказал представитель американского министерства обороны.
Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева.
Издание Politico в свою очередь сообщило, что США в марте впервые за два года тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые дважды использовались против российских целей, пишет РИА Новости.
В среду президент США Джозеф Байден подписал пакет законов о помощи Украине. Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить также оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявляла накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Оперативно-тактические ракеты ATACMS существует в двух видах - кассетные с дальностью полета до 165 км, и фугасные - до 300 км. В рамках предыдущих заявленных поставок киевский режим получал менее дальнобойные их модификации с кассетной боевой частью. Решение о том, какие именно ATACMS будут поставлять Украине в рамках нового пакета помощи примет Байден.
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ПентагонРакеты ATACMSУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовостиВ миреОружие
 
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