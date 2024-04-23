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Новый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США

Новый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Новый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США

Одобрение Конгрессом США нового пакета помощи Киеву для продолжения вооруженного конфликта на Украине показало, что американские политики "всегда найдут общий... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T21:58

2024-04-23T21:58

2024-04-23T21:58

вадим петров

радио "спутник в крыму"

сша

украина

политика

поставки западного оружия украине

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Одобрение Конгрессом США нового пакета помощи Киеву для продолжения вооруженного конфликта на Украине показало, что американские политики "всегда найдут общий язык, когда речь идет о противостоянии России", а значит, не играет роли, будет ли президентом действующий лидер Джо Байден или его противник на предстоящих выборах Дональд Трамп. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Палата представителей США (нижняя палат Конгресса – ред.) 20 апреля одобрила выделение 61 млрд долларов для помощи Украине. С октября 2023 года ее не могли принять из-за позиции республиканцев, которые требовали закрепить ужесточение миграционного законодательства. На этот раз половина присутствовавших в зале заседания республиканцев проголосовали за принятие документа, в котором о проблемах миграции не говорилось вовсе. За день до голосования спикер палаты представителей Майк Джонсон сделал заявление, полярное всем тем, которые озвучивал ранее на протяжении многих месяцев, сообщив о "критическом моменте" для Украины и США и угрозе для стран НАТО со стороны России в случае, если поддержка Киеву не будет выделена. По мнению Петрова, это ярко демонстрирует, какие интересы на самом деле преследуют обе ведущие политические партии США. "Естественно, это является своеобразным "договорняком" между республиканцами и демократами. Обе партии в случае необходимости всегда найдут общий язык, особенно когда речь идет об интересах оборонно-промышленного комплекса и собственной политической ситуации. Поэтому как бы там республиканцы не ставили своей задачей прекратить безудержную трату средств на содержание украинской армии, когда пришла пора решать, что делать, – договорились", – сказал Петров. По его словам, "слишком быстрый разгром Украины" не может допустить действующий президент Джо Байден, которому "нужно дотянуть до выборов осенью любой ценой". А потому "продление сопротивления Украины для Соединенных Штатов сегодня – задача №1".Он подчеркнул, что почти месяц перед голосованием лидер республиканцев и противник действующего президента США Дональд Трамп максимально отдалился от дебатов вокруг вопроса о выделении помощи Украине, что в целом доказывает его солидарность в этом внешнеполитическом курсе Америки.По мнению Петрова, из 60 млрд утвержденной Конгрессом США помощи Киеву "Украина получит чистыми около 16 миллиардов, из которых более половины составят затраты на содержание чиновников украинского аппарата власти".Что касается поставок вооружения согласно новому пакету помощи, то "это вооружение уже там – на украинской территории или где-то рядом", считает эксперт. Однако украинская армия не очень-то ценит переданное ей "партнерами"."Любая страна старается не допустить потери новых видов вооружения, которые могут быть повреждены в ходе военных операций, утратить подвижность. Любыми путями воюющая сторона старается либо вывезти их из зоны боевых действий, либо уничтожить, чтобы противник не мог понять из чего она сделана. Но, видно, украинская армия не стремится к этому. Во всяком случае не видно особых усилий", - отметил Петров. Возможно, это связано с тем, что ВСУ понимают, что им предоставляют не самые новые образцы, предположил он. "Ну а для нас они представляют определенный интерес. Потому что всегда интересно посмотреть, на чем воюют враги", – заключил эксперт.Накануне, уже после голосования в США за пакет помощи Киеву, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коллективный Запад боится России. До этого он высказывал западным партнерам претензии в связи с тем, что США не предоставляют Украине такую же защиту как Израилю. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с американской делегацией запросил у США для Киева такой же уровень защиты, как у Израиля. В Госдуме России заявили, что США своим новым пакетом "помощи" лишили Украину будущего. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – ПесковСложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на УкраинеРакеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко

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вадим петров, сша, украина, политика, поставки западного оружия украине, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, мнения, новости сво, конгресс сша