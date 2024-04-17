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Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля" - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля"
Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля" - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля"
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. Об этом... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T11:31
2024-04-17T11:32
андрей ермак
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. Об этом должна идти речь в соглашении между двумя странами, текст которого сейчас обсуждается.В ходе переговоров обсуждаются договоренности между Украиной и США, а также между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности. По словам Ермака, это соглашение должно стать "образцовым": учитывать реальные возможности США и "лучшие элементы" уже подписанных Украиной соглашений безопасности.Однако пока стороны не достигли согласия в формулировках, хотя и провели уже два раунда переговоров."С американскими партнерами провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности. Мы согласовали действия по подготовке к очередному раунду, который позволит продвинуться по тексту проекта документа", - написал Ермак.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ситуация на передовой значительно усложнилась, и армия нуждается в современном оружии и средствах защиты. Похожее заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский. Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии РИА Новости Крым назвал эти синхронные заявления формой шантажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Украиной на фоне конфликта между Ираном и ИзраилемКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – экспертОтветный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация
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андрей ермак, украина, владимир зеленский (президент украины), сша, новости, политика, израиль
Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля"

Глава офиса Зеленского запросил у США защиты "как у Израиля"

11:31 17.04.2024 (обновлено: 11:32 17.04.2024)
 
© t.me/ermaka2022Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
© t.me/ermaka2022
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. Об этом должна идти речь в соглашении между двумя странами, текст которого сейчас обсуждается.
"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
В ходе переговоров обсуждаются договоренности между Украиной и США, а также между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности. По словам Ермака, это соглашение должно стать "образцовым": учитывать реальные возможности США и "лучшие элементы" уже подписанных Украиной соглашений безопасности.
Однако пока стороны не достигли согласия в формулировках, хотя и провели уже два раунда переговоров.
"С американскими партнерами провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности. Мы согласовали действия по подготовке к очередному раунду, который позволит продвинуться по тексту проекта документа", - написал Ермак.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ситуация на передовой значительно усложнилась, и армия нуждается в современном оружии и средствах защиты. Похожее заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский. Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии РИА Новости Крым назвал эти синхронные заявления формой шантажа.
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Андрей ЕрмакУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)СШАНовостиПолитикаИзраиль
 
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