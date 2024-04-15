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Ответный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация

Ответный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Ответный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация

В эскалации конфликта на Ближнем Востоке заинтересован Запад и прежде всего США, поэтому ответный удар Израиля по Ирану скорее всего будет нанесен, но особым... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T11:10

2024-04-15T11:10

2024-04-15T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В эскалации конфликта на Ближнем Востоке заинтересован Запад и прежде всего США, поэтому ответный удар Израиля по Ирану скорее всего будет нанесен, но особым образом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев."Вопиющее безобразие" подогревают СШАПостпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "парадом лицемерия и двойных стандартов" заявления представителей Запада о событиях на Ближнем Востоке, и эта оценка очень мягкая, считает Гусев. "Он дипломатично выразился. На самом деле это просто вопиющее безобразие, граничащее с цинизмом", – отметил Гусев.Политолог напомнил, что Небензя на срочном заседании Совбеза ООН заявил о casus belli, созданном Израилем, который нарушил базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в венских конвенциях. Но на Западе этот факт проигнорировали, чем доказали свою заинтересованность в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает Гусев."Соединенные Штаты, Великобритания и Франция после атаки на консульство в Сирии, когда погибли высокопоставленные военные чиновники исламской республики Иран, отказались воспринимать это действие, сказав, что нет никаких подтверждающих данных, что это произошло по вине Израиля. Совет Безопасности - крупнейшая структурная часть Организации объединенных наций – кто как не она должна остановить это кровопролитие? Василий Небензя сказал: результат налицо – давайте принимать решение. Но представители Запада фактически отказались признать этот удар. И это говорит о том, что они заинтересованы", – сказал Гусев.По его мнению, постоянные члены Совбеза ООН в лице США, Великобритании и Франции "делают все, чтобы конфликты в разных точках земного шара разгорались, а они получали дивиденды", и эскалация на Ближнем Востоке поддерживается ими намеренно.В этой связи поднятая в западных СМИ тема о том, что президент США Джо Байден якобы отговаривал премьер-министра Биньямина Нетаньяху от поспешной реакции на атаку Ирана далека от правды, считает Гусев."Я в это не верю. Байден относится к ястребам военным, и сам неоднократно говорил, что это он фактически инициировал войну в Ираке, хотя во главе государства стоял республиканец, а он демократ. Поэтому, полагаю, что Байден об этом не говорил или говорил, но совершенно в другом контексте", – сказал Гусев.Ударит ли Израиль по Ирану в ответЭксперт назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной, отметив, что ее невозможно прогнозировать даже на 2-3 дня вперед. И высказал предположение, что Израиль, скорее всего, ответит на атаку Ирана, но это не будет массированным ударом, который означал бы начало широкомасштабной кровопролитной войны. Кроме того, это будет удар не по территории Ирана, считает Гусев."Так выстроена военная политика Израиля: они всегда отвечают на удар ударами. Поэтому, полагаю, Израиль может нанести достаточно серьезный удар в ответ. Но, скорее всего, на территории Сирии такие удары могут быть, не касаясь непосредственно территории исламской республики Иран. По каким-то представительствам, в том числе военным, торговым, гуманитарным Ирана, по дислокации войск за пределами страны", – предположил эксперт.Ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах высказал мнение о том, почему обострение конфликта на Ближнем Востоке выгодно правящей партии Израиля. Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран Куда попал Иран в Израиле: какие цели поражены гиперзвуковыми ракетами Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

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мнения, александр гусев, политика, израиль, иран, сша, оон, в мире, ближний восток, новости