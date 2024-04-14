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Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу Израиля в Москве Симоне Гальперин, что Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T14:56
2024-04-14T15:07
марина захарова
израиль
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу Израиля в Москве Симоне Гальперин, что Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России. Так она ответила на призыв Гальперин к властям РФ осудить атаку Ирана.Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила РИА Новости, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.Эскалация на Ближнем ВостокеИран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.
https://crimea.ria.ru/20240414/obmen-udarami-mezhdu-iranom-i-izrailem-komu-vygodno-1136544198.html
https://crimea.ria.ru/20240414/udar-irana-po-izrailyu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136542891.html
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марина захарова, израиль, иран, биньямин нетаньяху, антониу гутерриш, новости, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран

Израиль молчал об атаках ВСУ на РФ - Захарова ответила на призыв осудить Иран

14:56 14.04.2024 (обновлено: 15:07 14.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу Израиля в Москве Симоне Гальперин, что Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России. Так она ответила на призыв Гальперин к властям РФ осудить атаку Ирана.
Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила РИА Новости, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.
"Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий (Владимира) Зеленского со стороны израильских официальных лиц", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.
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Эскалация на Ближнем Востоке

Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.
Глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.
Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.
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Марина ЗахароваИзраильИранБиньямин НетаньяхуАнтониу ГутерришНовостиПолитикаВ миреМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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