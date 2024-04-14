https://crimea.ria.ru/20240414/izrail-ne-osuzhdal-udary-ukrainy-zakharova-o-prizyve-osudit-iran--1136545347.html

Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран

Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Израиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу Израиля в Москве Симоне Гальперин, что Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T14:56

2024-04-14T14:56

2024-04-14T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу Израиля в Москве Симоне Гальперин, что Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России. Так она ответила на призыв Гальперин к властям РФ осудить атаку Ирана.Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила РИА Новости, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.Эскалация на Ближнем ВостокеИран в субботу поздно вечером атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН сообщила, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.

https://crimea.ria.ru/20240414/obmen-udarami-mezhdu-iranom-i-izrailem-komu-vygodno-1136544198.html

https://crimea.ria.ru/20240414/udar-irana-po-izrailyu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1136542891.html

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марина захарова, израиль, иран, биньямин нетаньяху, антониу гутерриш, новости, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф)