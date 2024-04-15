https://crimea.ria.ru/20240415/parad-litsemeriya-nebenzya-prokommentiroval-vystupleniya-zapada-v-sb-oon-1136555364.html

Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН

Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на срочном заседании Совбеза,... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T06:44

2024-04-15T06:44

2024-04-15T10:15

василий небензя

совет безопасности оон

оон

иран

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обострение ситуации в израиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на срочном заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль.Он подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство (1 апреля израильская авиация ударила по иранскому консульству в Сирии - ред.) является по международному праву casus belli. Как указал Небензя, если бы под ударом оказались западные представительства, Запад, не раздумывая, обрушился бы с ответными мерами и доказывал в Совбезе свою правоту.Он напомнил, что Россия предупреждала о высоких рисках роста эскалации в регионе."Когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке – в любой точке земного шара", - подчеркнул постпред РФ.Москва тогда предложила проект соответствующего заявления СБ ООН. Однако западные коллеги заявили, что для них не все "так очевидно".В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. Как заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), этот удар стал ответом на разрушение израильской авиацией 1 апреля иранского консульства в Сирии. По данным КСИР, тогда в результате атаки Израиля на здание дипмиссии в Дамаске погибли семь человек, включая двух высокопоставленных генералов-советников. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право на ответ.Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал воюющие стороны к деэскалации. По его словам, мир не может позволить себе еще одну войну. На воскресенье, в 23:00 по московскому времени было назначено срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.Удар Ирана по Израилю осудили в США.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на УкраинеКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – экспертИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, совет безопасности оон, оон, иран, израиль, политика, россия, в мире, новости, обострение ситуации в израиле