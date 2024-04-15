https://crimea.ria.ru/20240415/parad-litsemeriya-nebenzya-prokommentiroval-vystupleniya-zapada-v-sb-oon-1136555364.html
Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН
Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на срочном заседании Совбеза,... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T06:44
2024-04-15T06:44
2024-04-15T10:15
василий небензя
совет безопасности оон
оон
иран
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обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на срочном заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль.Он подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство (1 апреля израильская авиация ударила по иранскому консульству в Сирии - ред.) является по международному праву casus belli. Как указал Небензя, если бы под ударом оказались западные представительства, Запад, не раздумывая, обрушился бы с ответными мерами и доказывал в Совбезе свою правоту.Он напомнил, что Россия предупреждала о высоких рисках роста эскалации в регионе."Когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке – в любой точке земного шара", - подчеркнул постпред РФ.Москва тогда предложила проект соответствующего заявления СБ ООН. Однако западные коллеги заявили, что для них не все "так очевидно".В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. Как заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), этот удар стал ответом на разрушение израильской авиацией 1 апреля иранского консульства в Сирии. По данным КСИР, тогда в результате атаки Израиля на здание дипмиссии в Дамаске погибли семь человек, включая двух высокопоставленных генералов-советников. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право на ответ.Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал воюющие стороны к деэскалации. По его словам, мир не может позволить себе еще одну войну. На воскресенье, в 23:00 по московскому времени было назначено срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.Удар Ирана по Израилю осудили в США.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на УкраинеКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – экспертИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить Иран
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василий небензя, совет безопасности оон, оон, иран, израиль, политика, россия, в мире, новости, обострение ситуации в израиле
Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН
Небензя назвал парадом лицемерия заявления Запада в СБ ООН по атаке Ирана на Израиль
06:44 15.04.2024 (обновлено: 10:15 15.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на срочном заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль.
Он подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство (1 апреля израильская авиация ударила по иранскому консульству в Сирии - ред.) является по международному праву casus belli. Как указал Небензя, если бы под ударом оказались западные представительства, Запад, не раздумывая, обрушился бы с ответными мерами и доказывал в Совбезе свою правоту.
"Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, – свято и должно быть защищено, а вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборону, и их гражданах – "это другое", как вы любите говорить. Тут включается ваша излюбленная аргументация про "недостаток информации", юридическая казуистика и тому подобное. Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать", - приводит слова Небензи РИА Новости.
Он напомнил, что Россия предупреждала о высоких рисках роста эскалации в регионе.
"Когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке – в любой точке земного шара", - подчеркнул постпред РФ.
Москва тогда предложила проект соответствующего заявления СБ ООН. Однако западные коллеги заявили, что для них не все "так очевидно".
"США, Великобритания и Франция тогда, по сути, отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венских конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам. Результат, как говорится, налицо", - подчеркнул постпред.
В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль
с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. Как заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), этот удар стал ответом на разрушение израильской авиацией 1 апреля иранского консульства в Сирии. По данным КСИР, тогда в результате атаки Израиля на здание дипмиссии в Дамаске погибли семь человек, включая двух высокопоставленных генералов-советников. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право на ответ.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал воюющие стороны к деэскалации. По его словам, мир не может позволить себе еще одну войну. На воскресенье, в 23:00 по московскому времени было назначено срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Удар Ирана по Израилю осудили в США.
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