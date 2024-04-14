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Удар Ирана по Израилю: что известно к этому часу

Удар Ирана по Израилю: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Удар Ирана по Израилю: что известно к этому часу

В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. Вся информация об этом ударе, его отражении армией... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T11:52

2024-04-14T11:52

2024-04-14T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет. Вся информация об этом ударе, его отражении армией Израиля и реакции мирового сообщества в материале РИА Новости Крым.Подробности атакиПо оценкам разных мировых СМИ, всего было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". В отражении атаки, кроме армии Израиля, принимали участие американские и британские военные.Как заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), этот удар стал ответом на разрушение израильской авиацией 1 апреля иранского консульства в Сирии. По данным КСИР, тогда в результате атаки Израиля на здание дипмиссии в Дамаске погибли семь человек, включая двух высокопоставленных генералов-советников. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право на ответ.Во время воздушной атаки 13-14 апреля вооруженные силы Израиля были приведены в повышенную боевую готовность, сообщили в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Утром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети Х заявил, что иранская воздушная атака отбита."Мы перехватили, мы остановили, вместе мы победим", - написал он.Какие цели были пораженыВласти Израиля заявили о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия. При этом иранская сторона сообщила об уничтожении важных военных целей на "оккупированных" Израилем территориях. В миссии Ирана при ООН подтвердили, что атака — ответ на агрессию против дипломатических объектов страны, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону."Дело можно считать завершенным", — сказано в комментарии постпредства исламской республики.Реакция в ИзраилеВ Израиле сразу после заявлений об отражении воздушной атаки Ирана сообщили о нанесении ударов по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким военным сооружениям в комплексе, принадлежащем силам "Радван" "Хезболлах" в районе Джбаа на юге Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС.Реакция ХАМАСВ ХАМАС признали иранский "удар возмездия" естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске. Об этом со ссылкой на пресс-службу движения сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса"."Мы в "Исламском движении сопротивления" (ХАМАС) считаем, что военная операция Исламской Республики Иран против оккупированного сионистского образования является естественным правом и надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске, в результате которого был убит ряд командиров из Революционной гвардии", - говорится в сообщении.Реакция мирового сообществаГенсек ООН Антониу Гутерриш призвал воюющие стороны к деэскалации. По его словам, мир не может позволить себе еще одну войну. На воскресенье, в 23:00 по московскому времени назначено срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.Удар Ирана по Израилю осудили в США."Министр обороны Ллойд Остин поговорил с израильским министром обороны Йоавом Галантом второй раз за сегодня и подтвердил нерушимую поддержку США обороны Израиля в свете беспрецедентной атаки с территории Ирана", - говорится в пресс-релизе Пентагона.В России обострение конфликта прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев в своем Telegram-канале."Ответственность за конфликт, кризис на Ближнем Востоке целиком и полностью лежит на провокациях Запада, лично на президенте США Джо Байдене. Лидер кровавого мира своим беспечным толкованием сложной обстановки готов развязать новую войну", - написал Хамзаев.Зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью РИА Новости, что удары Ирана по Израилю после атаки на консульство в Дамаске были вполне ожидаемы."Ситуация, в принципе, прогнозируемая <...> после нападения на консульство Ирана в Дамаске... Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке", - сказал он агентству.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина ИзраиляПапа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленнымиЗаконопроект о помощи Украине и Израилю поддержал сенат США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, политика, израиль, новости, оон, антониу гутерриш, иран