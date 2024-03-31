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Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленными

Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленными - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленными

Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех" и прекращению огня между... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T19:31

2024-03-31T19:31

2024-03-31T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех" и прекращению огня между израильтянами и палестинцами.В светлое Воскресение Христово понтифик поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").Выйдя на балкон Собора святого Петра в Ватикане, украшенного цветами по случаю Пасхи, папа объявил благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующих, пришедшим на площадь.По традиции понтифик обратился к различным конфликтным ситуациям в мире и острым темам социальной и политической повестки. Так, он снова призвал к доступу к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников и немедленному прекращению огня между израильтянами и палестинцами.В пасхальном послании он призвал не забывать о Сирии, которая на протяжении 14 лет страдает от последствий войны, и отметил обстановку в Ливане, население которого находится в глубоком кризисе на фоне боевых действий на границе с Израилем и заблокированного политического процесса.Говоря о регионе Западных Балкан, папа отметил значительные шаги в их европейской интеграции, указав, что этнические, культурные и конфессиональные различия должны стать источником богатства всей Европы и всего мира.Также он остановился на ситуации на Гаити, в Мьянме, Судане, ДР Конго, Мозамбике и регионе Африканского рога. Отдельно папа коснулся миграционной проблемы, торговли людьми, голода и нарушения прав детей.Франциск произнес пасхальную речь после того, как возглавил мессу на паперти собора Святого Петра. В субботу он также принял участие в торжественной пасхальной службе в Ватикане: на следующий день после того, как в последнюю минуту принял решение отказаться от участия в церемонии Крестного пути у Колизея из соображений, связанных с защитой здоровья перед Пасхой.В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете.Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник – его дата ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2024 году католическая Пасха выпадает на 31 марта.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, религия, католическая пасха, пасха, в мире