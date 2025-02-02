https://crimea.ria.ru/20250202/malo-ne-pokazhetsya-v-krym-idut-morozy-s-metelyu-i-gololedom-1143827303.html

Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом

Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом

Новая неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T18:06

2025-02-02T18:06

2025-02-02T18:06

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крымская погода

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник ночью 0…-2, днем +2…+4, выпадет снег. В ночь на среду минус станет еще более прочным, до 3 градусов мороза, днем +2…+4. С четверга и в финале недели влияние циклона еще более усилится.Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все равно будет теплее обычного, прогнозировал Тишковец ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается зима со снегом и морозомГрачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срокаТемпература выше нормы: в Крыму меняется климат

https://crimea.ria.ru/20250201/pochki-i-tsvety-kak-uberech-sady-kryma-ot-vozvratnykh-zamorozkov-1143771111.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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