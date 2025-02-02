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Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом
Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом
Новая неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T18:06
2025-02-02T18:06
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник ночью 0…-2, днем +2…+4, выпадет снег. В ночь на среду минус станет еще более прочным, до 3 градусов мороза, днем +2…+4. С четверга и в финале недели влияние циклона еще более усилится.Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все равно будет теплее обычного, прогнозировал Тишковец ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается зима со снегом и морозомГрачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срокаТемпература выше нормы: в Крыму меняется климат
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Мало не покажется: в Крым идут морозы с метелью и гололедом

В Крым придут морозы с метелью и гололедом – ФОБОС

18:06 02.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму откроется ливнями и мокрым снегом, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В понедельник столбики термометров будут понижаться. В ночные часы +1…+3 в Симферополе, по республике 0…+5. Днем в городе +3…5, по Крыму +1…+6. Осадки ливневого характера начнут переходить в мокрый снег. В горах начнет ложиться снежный покров", – прогнозирует Тишковец.

Во вторник ночью 0…-2, днем +2…+4, выпадет снег. В ночь на среду минус станет еще более прочным, до 3 градусов мороза, днем +2…+4. С четверга и в финале недели влияние циклона еще более усилится.

"Начиная с четверга и до воскресенья зима огрызнется и мало не покажется: ожидаются скоротечные, но очень интенсивные заряды снега с метелью, ухудшением видимости до километра и менее, на дорогах станет скользко. Температура воздуха по ночам до -5, днем от -3 до +2. Будет сформирован прочный снежный покров", – обещает специалист погодного центра.

Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все равно будет теплее обычного, прогнозировал Тишковец ранее.
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