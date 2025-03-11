https://crimea.ria.ru/20250311/ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-napadeniya-na-detey-v-nizhnem-novgorode-1144833508.html

Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками школы в одном из районов города, возбуждено уголовное дело. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T15:57

2025-03-11T15:57

2025-03-11T15:57

нижний новгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками школы в одном из районов города, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления, уточнили в ведомстве.По предварительным данным следствия, 11 марта текущего года между учениками 8-го класса одной из школ Сормовского района города произошел конфликт. В результате один из учащихся нанес колото-резаные ранения двум подросткам. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.Подросток задержан, в ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия, а также избрана мера пресечения.В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших, рассказали в СК РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, уголовный кодекс, новости, происшествия, дети, школа, оружие