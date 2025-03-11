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Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде
Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками школы в одном из районов города, возбуждено уголовное дело. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T15:57
2025-03-11T15:57
2025-03-11T15:57
нижний новгород
уголовный кодекс
новости
происшествия
дети
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками школы в одном из районов города, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления, уточнили в ведомстве.По предварительным данным следствия, 11 марта текущего года между учениками 8-го класса одной из школ Сормовского района города произошел конфликт. В результате один из учащихся нанес колото-резаные ранения двум подросткам. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.Подросток задержан, в ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия, а также избрана мера пресечения.В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших, рассказали в СК РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний новгород, уголовный кодекс, новости, происшествия, дети, школа, оружие
Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде
После нападения школьника на детей в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками школы в одном из районов города, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.
"В следственные органы СК России по Нижегородской области поступила информация о госпитализации двух учеников одной из школ областного центра с колото-резаными ранениями. По данному факту следователем СК России возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным следствия, 11 марта текущего года между учениками 8-го класса одной из школ Сормовского района города произошел конфликт
. В результате один из учащихся нанес колото-резаные ранения двум подросткам. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Подросток задержан, в ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия, а также избрана мера пресечения.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших, рассказали в СК РФ.
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