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В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой

В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой

В Крыму еще 16 частных медицинских организаций подписали соглашение на предоставление льгот на услуги для детей погибших бойцов СВО, а также на скидки для... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T16:16

2025-03-11T16:16

2025-03-11T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Крыму еще 16 частных медицинских организаций подписали соглашение на предоставление льгот на услуги для детей погибших бойцов СВО, а также на скидки для ветеранов спецоперации и членов их семей. Об этом рассказала журналистам председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель.Во вторник в Госсовете Крыма между госфондом "Защитники Отечества", движением "Команда возможностей" и непосредственно медицинскими организациями, которые готовы подключается к программе лояльности, было подписано трехстороннее соглашение по вопросу поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе детей погибших участников СВО, передает корреспондент РИА Новости Крым.По ее словам, медицинское сообщество, представленное в частном секторе, всегда активно поддерживает инициативы, которые озвучиваются в Крыму. При этом она подчеркнула, что участники СВО, члены их семей и дети погибших в ходе спецоперации военнослужащих, могут в полном объеме получить медицинскую помощь в государственных больницах."Та мера, которая обсуждается сегодня, и соглашение, которое подписывается – идет в дополнение к уже существующему арсеналу наших государственных учреждений. И в случае, если будет необходимо или появится желание обратиться в частные клиники, то они уже готовы подставить плечо и предоставить скидку", – сказала Рубель, уточнив, что минимальной размер скидки, на которую могут рассчитывать участники СВО и их семьи в частных клиниках – 10%.Как пояснил РИА Новости Крым руководитель регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, каждое медицинское учреждение определяет тот спектр медицинских услуг и тот объем льгот и скидок, которые будут предоставляться непосредственно каждому.Сегодня практически все медицинские учреждения проявляют инициативу и готовы нести социальную нагрузку, помогать семьям и погибших участникам СВО, и самим участникам специальной военной операции, сказал Трегуб, выразив уверенность, что такая инициатива возымеет отклик не только в медицинских учреждениях, но и в других отраслях, например, в туристической сфере, чтобы как можно больше участников СВО и их семей могли отдыхать со скидкой."Мы никому руки не выкручиваем, мы никого не заставляем. Это частный бизнес. И сегодня он социальную ответственность", – сказал он, добавив, что скидками на медицинские услуги у частников можно воспользоваться уже "сегодня-завтра".Чтобы получить в частной клинике ту или иную медицинскую услугу со скидкой, необходимо предоставить в регистратуре типовое удостоверение, утверждённое правительством Российской Федерации как для участников СВО, так и для членов и семей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая, она предусмотрена для членов семей погибших воинов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пять ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жильеВ Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводомПсихологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, владимир трегуб, здоровье, герои сво, льгота, медицина, крым