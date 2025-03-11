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Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник
Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник
Школьника, подозреваемого в нападении на учеников в Нижнем Новгороде, задержали. Об этом сообщили в полиции Нижегородской области. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T15:29
2025-03-11T15:29
2025-03-11T15:32
нижний новгород
происшествия
дети
школа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Школьника, подозреваемого в нападении на учеников в Нижнем Новгороде, задержали. Об этом сообщили в полиции Нижегородской области.В настоящее время подросток задержан на ул. Дубравная.Во вторник в Telegram-каналах, а также пабликах Нижнего Новгорода распространилась информация о том, что в одной из школ ученик ранил ножом двух детей.По информации главного управления МВД по региону, инцидент произошел в результате конфликта между учениками. Двое пострадавших подростков госпитализированы. Как сообщили в департаменте образования городской администрации, пострадавших осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью детей нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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нижний новгород, происшествия, дети, школа, новости
Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник
В Нижнем Новгороде задержали напавшего на учеников восьмиклассника - МВД
15:29 11.03.2025 (обновлено: 15:32 11.03.2025)