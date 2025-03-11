https://crimea.ria.ru/20250311/zaderzhan-napavshiy-na-uchenikov-v-nizhnem-novgorode-vosmiklassnik-1144830573.html

Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник

Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник

Школьника, подозреваемого в нападении на учеников в Нижнем Новгороде, задержали. Об этом сообщили в полиции Нижегородской области. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T15:29

2025-03-11T15:29

2025-03-11T15:32

нижний новгород

происшествия

дети

школа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786476_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_123cffd7012d84e18ff80ff260604a63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Школьника, подозреваемого в нападении на учеников в Нижнем Новгороде, задержали. Об этом сообщили в полиции Нижегородской области.В настоящее время подросток задержан на ул. Дубравная.Во вторник в Telegram-каналах, а также пабликах Нижнего Новгорода распространилась информация о том, что в одной из школ ученик ранил ножом двух детей.По информации главного управления МВД по региону, инцидент произошел в результате конфликта между учениками. Двое пострадавших подростков госпитализированы. Как сообщили в департаменте образования городской администрации, пострадавших осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью детей нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижний новгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия, дети, школа, новости