Рейтинг@Mail.ru
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250311/shkolnik-napal-na-detey-v-nizhnem-novgorode---raneny-dva-podrostka-1144828373.html
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка
Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T14:44
2025-03-11T15:10
происшествия
нижний новгород
школа
дети
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23e443d62e2378927a19b58588f14a63.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения. Во вторник в ряде новостных Telegram-каналах, а также пабликах Нижнего Новгорода распространилась информация о том, что в одной из школ ученик ранил ножом двух детей. Как сообщили в главном управлении МВД по региону, инцидент произошел в школе №117 Сормовского района в результате конфликта между учениками. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения. Он сбежал с места происшествия, его разыскивает полиция. РИА Новости со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает, что пострадавших осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью детей нет. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура Нижегородской области. "Организована проверка по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе города Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними. Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Специалисты проверят условия обучения детей, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нижний новгород
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1fca6a81614de910485754052937b588.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижний новгород, школа, дети, новости, россия
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка

В Нижнем Новгороде школьник напал на учеников – ранены два подростка

14:44 11.03.2025 (обновлено: 15:10 11.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения.
Во вторник в ряде новостных Telegram-каналах, а также пабликах Нижнего Новгорода распространилась информация о том, что в одной из школ ученик ранил ножом двух детей.
Как сообщили в главном управлении МВД по региону, инцидент произошел в школе №117 Сормовского района в результате конфликта между учениками.
"В результате инцидента госпитализированы восьмиклассники. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения. Он сбежал с места происшествия, его разыскивает полиция.
РИА Новости со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает, что пострадавших осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью детей нет.
К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура Нижегородской области.
"Организована проверка по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе города Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними. Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Специалисты проверят условия обучения детей, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияНижний НовгородШколадетиНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой
15:57Уголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде
15:49Пылевая буря накрыла поселок в Крыму
15:29Задержан напавший на учеников в Нижнем Новгороде восьмиклассник
15:25ВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВО
15:23Митридатская лестница в Керчи опять разрушается
15:12Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине
15:00Первого замминистра сельского хозяйства Крыма отправили в отставку
14:50Российские военные освободили Горького в Донбассе
14:44Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка
14:41ВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособности
14:32Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано
14:26Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву
14:09У Крымского моста выросла очередь со стороны Тамани
13:56Новости Домодедово: в больнице умер третий пострадавший при атаке ВСУ
13:47В Ялте обесточены больше 7 тысяч человек
13:40В Севастополе непогода остановила паром
13:22Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов
13:16Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
12:59Крымчанина приговорили к 24 годам за покушение на Царева
Лента новостейМолния