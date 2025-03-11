https://crimea.ria.ru/20250311/shkolnik-napal-na-detey-v-nizhnem-novgorode---raneny-dva-podrostka-1144828373.html

Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка

Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка

Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T14:44

2025-03-11T14:44

2025-03-11T15:10

происшествия

нижний новгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения. Во вторник в ряде новостных Telegram-каналах, а также пабликах Нижнего Новгорода распространилась информация о том, что в одной из школ ученик ранил ножом двух детей. Как сообщили в главном управлении МВД по региону, инцидент произошел в школе №117 Сормовского района в результате конфликта между учениками. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения. Он сбежал с места происшествия, его разыскивает полиция. РИА Новости со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает, что пострадавших осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью детей нет. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура Нижегородской области. "Организована проверка по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе города Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними. Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Специалисты проверят условия обучения детей, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, школа, дети, новости, россия