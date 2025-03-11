https://crimea.ria.ru/20250311/shkolnik-napal-na-detey-v-nizhnem-novgorode---raneny-dva-podrostka-1144828373.html
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка
Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T14:44
2025-03-11T14:44
2025-03-11T15:10
происшествия
нижний новгород
школа
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения. Во вторник в ряде новостных Telegram-каналах, а также пабликах Нижнего Новгорода распространилась информация о том, что в одной из школ ученик ранил ножом двух детей. Как сообщили в главном управлении МВД по региону, инцидент произошел в школе №117 Сормовского района в результате конфликта между учениками. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения. Он сбежал с места происшествия, его разыскивает полиция. РИА Новости со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает, что пострадавших осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью детей нет. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура Нижегородской области. "Организована проверка по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе города Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними. Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Специалисты проверят условия обучения детей, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, нижний новгород, школа, дети, новости, россия
Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подростка
В Нижнем Новгороде школьник напал на учеников – ранены два подростка
14:44 11.03.2025 (обновлено: 15:10 11.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Полиция выясняет обстоятельства конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в результате которого два восьмиклассника получили ранения.
Во вторник в ряде новостных Telegram-каналах, а также пабликах Нижнего Новгорода распространилась информация о том, что в одной из школ ученик ранил ножом двух детей.
Как сообщили в главном управлении МВД по региону, инцидент произошел в школе №117 Сормовского района в результате конфликта между учениками.
"В результате инцидента госпитализированы восьмиклассники. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения. Он сбежал с места происшествия, его разыскивает полиция.
РИА Новости со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает, что пострадавших осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью детей нет.
К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура Нижегородской области.
"Организована проверка по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе города Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними. Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Специалисты проверят условия обучения детей, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний.
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