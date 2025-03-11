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Новости Домодедово: в больнице умер третий пострадавший при атаке ВСУ

Новости Домодедово: в больнице умер третий пострадавший при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Новости Домодедово: в больнице умер третий пострадавший при атаке ВСУ

Еще один раненный при атаке украинских беспилотников на Подмосковье скончался в больнице. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T13:56

2025-03-11T13:56

2025-03-11T14:03

подмосковье

атака дронов всу на подмосковье

происшествия

новости

общество

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Еще один раненный при атаке украинских беспилотников на Подмосковье скончался в больнице. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.Хрусталева отметила, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.По данным губернатора Московской области, погибшему мужчине было 43 года. Он был сотрудником "Мираторга"."Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. Врачи до последнего боролись за его жизнь. У мужчины остались жена и 5-летний сын", - написал он в Telegram.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на ПодмосковьеДомодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипникамиНазвана причина массовой атаки беспилотников на Москву

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, происшествия, новости, общество, беспилотник (бпла, дрон)