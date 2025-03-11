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Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов

Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов

Крым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T13:22

2025-03-11T13:22

2025-03-11T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.Она уточнила, что в 2024 году были реализованы 13 национальных проектов с общим объемом финансового обеспечения 14 млрд 769 млн рублей.В частности, в рамках нацпроекта "Образование" создан и функционирует центр цифрового образования детей "IT-куб", открыты 72 центра образования "Точка роста" в каждом муниципальном образовании, два технопарка "Фанториум" в Ялте и Керчи, центр для одаренных детей в Симферополе.Кроме того, приобретено цифровое оборудование для 40 школ, по программе "Билет в будущее" обучено более 12 тысяч человек. Также дополнительно создано 78 тысяч мест для образовательных программ, завершено строительство блока начальных классов на 170 мест в Симферополе, более 186 тысяч человек вовлечены в патриотическую деятельность.В рамках нацпроекта "Экология" ликвидировали два полигона ТБО, закупили 87 единиц лесопожарной техники, очистили 20 км русел рек, всадили 955 тысяч саженцев на площади более 370 га. Также продолжено строительство трех экотехнопарков.В рамках нацпроекта "Здравоохранение" начато строительство трех врачебных амбулаторий и 176 ФАПов, поставлена 121 единица медицинского оборудования, закуплено 44 автомобиля, начат капремонт в трех медицинских организациях, продолжено строительство двух поликлиник в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – ХуснуллинПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроектВ Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

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