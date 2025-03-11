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Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Нацпроекты в Крыму
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Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов
Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов
Крым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T13:22
2025-03-11T13:22
нацпроекты в крыму
крым
государственный совет рк (госсовет)
деньги
федеральный бюджет
новости крыма
юфо
россия
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.Она уточнила, что в 2024 году были реализованы 13 национальных проектов с общим объемом финансового обеспечения 14 млрд 769 млн рублей.В частности, в рамках нацпроекта "Образование" создан и функционирует центр цифрового образования детей "IT-куб", открыты 72 центра образования "Точка роста" в каждом муниципальном образовании, два технопарка "Фанториум" в Ялте и Керчи, центр для одаренных детей в Симферополе.Кроме того, приобретено цифровое оборудование для 40 школ, по программе "Билет в будущее" обучено более 12 тысяч человек. Также дополнительно создано 78 тысяч мест для образовательных программ, завершено строительство блока начальных классов на 170 мест в Симферополе, более 186 тысяч человек вовлечены в патриотическую деятельность.В рамках нацпроекта "Экология" ликвидировали два полигона ТБО, закупили 87 единиц лесопожарной техники, очистили 20 км русел рек, всадили 955 тысяч саженцев на площади более 370 га. Также продолжено строительство трех экотехнопарков.В рамках нацпроекта "Здравоохранение" начато строительство трех врачебных амбулаторий и 176 ФАПов, поставлена 121 единица медицинского оборудования, закуплено 44 автомобиля, начат капремонт в трех медицинских организациях, продолжено строительство двух поликлиник в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – ХуснуллинПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроектВ Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
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крым, государственный совет рк (госсовет), деньги, федеральный бюджет, новости крыма, юфо, россия, ялта, керчь, симферополь, образование в крыму и севастополе, образование в россии, национальный проект "экология", экология, здравоохранение в крыму и севастополе, нацпроект "здравоохранение"
Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектов

Крым вошел в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов

13:22 11.03.2025
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Крым занимает первое место в Южном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России по освоению средств национальных проектов в 2024 году. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.

"По итогу года освоение денежных средств составило 14 миллиардов 752 миллиона рублей, или 99,9%, что позволило Республике Крым занять первое место в рейтинге регионов по Южному федеральному округу и войти в десятку лучших субъектов, заняв девятое место", - сказала Попова на заседании президиума крымского парламента.

Она уточнила, что в 2024 году были реализованы 13 национальных проектов с общим объемом финансового обеспечения 14 млрд 769 млн рублей.
В частности, в рамках нацпроекта "Образование" создан и функционирует центр цифрового образования детей "IT-куб", открыты 72 центра образования "Точка роста" в каждом муниципальном образовании, два технопарка "Фанториум" в Ялте и Керчи, центр для одаренных детей в Симферополе.
Кроме того, приобретено цифровое оборудование для 40 школ, по программе "Билет в будущее" обучено более 12 тысяч человек. Также дополнительно создано 78 тысяч мест для образовательных программ, завершено строительство блока начальных классов на 170 мест в Симферополе, более 186 тысяч человек вовлечены в патриотическую деятельность.
В рамках нацпроекта "Экология" ликвидировали два полигона ТБО, закупили 87 единиц лесопожарной техники, очистили 20 км русел рек, всадили 955 тысяч саженцев на площади более 370 га. Также продолжено строительство трех экотехнопарков.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" начато строительство трех врачебных амбулаторий и 176 ФАПов, поставлена 121 единица медицинского оборудования, закуплено 44 автомобиля, начат капремонт в трех медицинских организациях, продолжено строительство двух поликлиник в Симферополе.
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