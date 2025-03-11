https://crimea.ria.ru/20250311/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-parom-1144826627.html

В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе с 14:00 будет приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T13:40

2025-03-11T13:40

2025-03-11T13:42

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе с 14:00 будет приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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