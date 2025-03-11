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В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 11.03.2025
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе с 14:00 будет приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T13:40
2025-03-11T13:42
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транспорт
морской транспорт
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городская среда
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе с 14:00 будет приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе из-за непогоды останавливается паром из Артбухты на Северную

13:40 11.03.2025 (обновлено: 13:42 11.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе с 14:00 будет приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная" приостанавливает движение с 14:00", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.
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