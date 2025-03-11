https://crimea.ria.ru/20250311/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-parom-1144826627.html
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 11.03.2025
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе с 14:00 будет приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T13:40
2025-03-11T13:40
2025-03-11T13:42
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
погода в крыму
крымская погода
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d248b7ab97a15b97be2d8bdc37f6ba8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе с 14:00 будет приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e5870c4e456a3064f8f413733c47799.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, погода в крыму, крымская погода, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе из-за непогоды останавливается паром из Артбухты на Северную
13:40 11.03.2025 (обновлено: 13:42 11.03.2025)