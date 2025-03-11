https://crimea.ria.ru/20250311/gensek-obse-prokommentiroval-ataku-bespilotnikov-na-moskvu-1144827695.html
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, выразив надежду на скорое завершение... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T14:26
2025-03-11T14:26
2025-03-11T14:27
обсе
атака дронов всу на подмосковье
подмосковье
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беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, выразив надежду на скорое завершение конфликта.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершим от полученных ранений мужчине.Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агония Зеленского: зачем Киев устроил массированный налет на ПодмосковьеДомодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипникамиНазвана причина массовой атаки беспилотников на Москву
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Генсек ОБСЕ после атаки на Москву выразил надежду на скорое окончание конфликта
14:26 11.03.2025 (обновлено: 14:27 11.03.2025)