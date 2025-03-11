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Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано

Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано

Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T14:32

2025-03-11T14:32

2025-03-11T14:32

реализация нацпроектов в крыму

нацпроекты в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов, по трем из них финансовое обеспечение не требуется – это "Международная кооперация и экспорт", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и "Экономика данных и цифровая трансформация".Больше всего средств выделяется на нацпроект "Инфраструктура для жизни" – около 8 млрд рублей. По словам начальника профильного управления, в рамках данного нацпроекта планируется отремонтировать 26 объектов дорожной инфраструктуры, установить 800 камер фото- и видеофиксации, благоустроить 77 общественных территорий, реконструировать объекта питьевого водоснабжения в Евпатории.В рамках нацпроекта "Семья" (более 2,7 млрд рублей) планируется провести капремонт двух детских садов (№12 в Ялте и №35 "Море" в Феодосии), двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе. Также планируется закупка медицинского оборудования и оснащение Перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Семашко и женской консультации, которая будет создана на базе Красногвардейской центральной районной больницы. Кроме того, планируется проведение 795 процедур ЭКО, создание женской консультации на базе Красногвардейской центральной районной больницы и другие мероприятия.По нацпроекту "Молодежь и дети" планируется создание молодежного пространства "Чехов" в Симферополе. В частности, там будут созданы выставочный зал, трансформирующийся зал для массовых мероприятий, модельная библиотека. Также будут капитально отремонтированы 11 образовательных организаций, закуплены средства обучения для уроков труда и ОБЖ, проведены образовательные заезды в кластере "Таврида".На новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Планируется построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций: две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – ХуснуллинПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроектВ Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реализация нацпроектов в крыму, нацпроекты в россии, крым, новости крыма, финансирование