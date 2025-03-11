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Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано
Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано
Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T14:32
2025-03-11T14:32
реализация нацпроектов в крыму
нацпроекты в россии
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новости крыма
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов, по трем из них финансовое обеспечение не требуется – это "Международная кооперация и экспорт", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и "Экономика данных и цифровая трансформация".Больше всего средств выделяется на нацпроект "Инфраструктура для жизни" – около 8 млрд рублей. По словам начальника профильного управления, в рамках данного нацпроекта планируется отремонтировать 26 объектов дорожной инфраструктуры, установить 800 камер фото- и видеофиксации, благоустроить 77 общественных территорий, реконструировать объекта питьевого водоснабжения в Евпатории.В рамках нацпроекта "Семья" (более 2,7 млрд рублей) планируется провести капремонт двух детских садов (№12 в Ялте и №35 "Море" в Феодосии), двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе. Также планируется закупка медицинского оборудования и оснащение Перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Семашко и женской консультации, которая будет создана на базе Красногвардейской центральной районной больницы. Кроме того, планируется проведение 795 процедур ЭКО, создание женской консультации на базе Красногвардейской центральной районной больницы и другие мероприятия.По нацпроекту "Молодежь и дети" планируется создание молодежного пространства "Чехов" в Симферополе. В частности, там будут созданы выставочный зал, трансформирующийся зал для массовых мероприятий, модельная библиотека. Также будут капитально отремонтированы 11 образовательных организаций, закуплены средства обучения для уроков труда и ОБЖ, проведены образовательные заезды в кластере "Таврида".На новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Планируется построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций: две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – ХуснуллинПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроектВ Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
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РИА Новости Крым
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реализация нацпроектов в крыму, нацпроекты в россии, крым, новости крыма, финансирование
Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано

Крым получил более 18 млрд рублей на реализацию девяти нацпроектов в этом году

14:32 11.03.2025
 
© РИА Новости КрымБлагоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое
Благоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова.
"Объем финансового обеспечения на текущий год составляет 18 миллиардов 454 миллиона рублей. Динамика роста финансового обеспечения на 2025 год составляет плюс 20 процентов к аналогичному периоду 2024 года", - сказала Попова на заседании президиума крымского парламента.
Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов, по трем из них финансовое обеспечение не требуется – это "Международная кооперация и экспорт", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и "Экономика данных и цифровая трансформация".
Больше всего средств выделяется на нацпроект "Инфраструктура для жизни" – около 8 млрд рублей. По словам начальника профильного управления, в рамках данного нацпроекта планируется отремонтировать 26 объектов дорожной инфраструктуры, установить 800 камер фото- и видеофиксации, благоустроить 77 общественных территорий, реконструировать объекта питьевого водоснабжения в Евпатории.
В рамках нацпроекта "Семья" (более 2,7 млрд рублей) планируется провести капремонт двух детских садов (№12 в Ялте и №35 "Море" в Феодосии), двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе. Также планируется закупка медицинского оборудования и оснащение Перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Семашко и женской консультации, которая будет создана на базе Красногвардейской центральной районной больницы. Кроме того, планируется проведение 795 процедур ЭКО, создание женской консультации на базе Красногвардейской центральной районной больницы и другие мероприятия.
По нацпроекту "Молодежь и дети" планируется создание молодежного пространства "Чехов" в Симферополе. В частности, там будут созданы выставочный зал, трансформирующийся зал для массовых мероприятий, модельная библиотека. Также будут капитально отремонтированы 11 образовательных организаций, закуплены средства обучения для уроков труда и ОБЖ, проведены образовательные заезды в кластере "Таврида".
На новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 2,4 млрд рублей. Планируется построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций: две поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта.
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Реализация Нацпроектов в КрымуНацпроекты в РоссииКрымНовости КрымаФинансирование
 
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