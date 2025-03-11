ВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособности
ВСУ нанесли удар по гражданским объектам для демонстрации боеспособности – Минобороны
14:41 11.03.2025 (обновлено: 14:46 11.03.2025)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли массированный удар по Москве, Подмосковью и другим регионам России для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. Такое заявление сделали в Минобороны.
"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны, боевые расчеты противовоздушной обороны и средства РЭБ сорвали цель удара киевского режима.
"Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных БПЛА перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - уточнили в Минобороны.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершим от полученных ранений мужчине.
Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: