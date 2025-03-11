https://crimea.ria.ru/20250311/vsu-nanesli-udar-po-obektam-rossii-dlya-demonstratsii-boesposobnosti--1144828272.html

ВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособности

ВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособности - РИА Новости Крым, 11.03.2025

ВСУ нанесли удар по объектам России для демонстрации боеспособности

Украинские войска нанесли массированный удар по Москве, Подмосковью и другим регионам России для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T14:41

2025-03-11T14:41

2025-03-11T14:46

министерство обороны рф

москва

атака дронов всу на подмосковье

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происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли массированный удар по Москве, Подмосковью и другим регионам России для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. Такое заявление сделали в Минобороны.По данным Минобороны, боевые расчеты противовоздушной обороны и средства РЭБ сорвали цель удара киевского режима.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. Ранее было известно о двух жертвах. Впоследствии поступила информация о третьем умершим от полученных ранений мужчине.Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку беспилотников на МосквуНовости Домодедово: в больнице умер третий пострадавший при атаке ВСУПутину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регион

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подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, москва, атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, курская аэс