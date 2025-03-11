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ВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.03.2025

ВСУ за сутки потеряли более 1200 боевиков и шесть танков в зоне СВО

Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки составили более 1200 боевиков и около 100 единиц техники, в том числе шесть танков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T15:25

2025-03-11T15:25

2025-03-11T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины в зоне СВО за сутки составили более 1200 боевиков и около 100 единиц техники, в том числе шесть танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разгромили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное Донецкой Народной Республики, Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка Харьковской области.Потери противника составили до 225 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка ДНР.Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям в районах Новосергеевки, Срибного, Удачного, Петровского и Красноармейска ДНР.ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Восток" нанесли удары по противнику в районах Шевченко, Богатыря, Воскресенки Днепроэнергии, Разлива ДНР и Гуляйполя Запорожской области. Потери украинских войск составили более 155 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Горького в ДонбассеНовости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за суткиВойска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНР

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу