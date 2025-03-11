https://crimea.ria.ru/20250311/krymchanina-prigovorili-k-24-godam-za-pokushenie-na-tsareva-1144824847.html

Крымчанина приговорили к 24 годам за покушение на Царева

Крымчанина приговорили к 24 годам за покушение на Царева - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Крымчанина приговорили к 24 годам за покушение на Царева

Крымчанин приговорен к 24 годам заключения по обвинению в причастности к покушению на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T12:59

2025-03-11T12:59

2025-03-11T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Крымчанин приговорен к 24 годам заключения по обвинению в причастности к покушению на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Покушение на Олега Царева совершено в ночь на 27 октября. Инцидент произошел около полуночи в Ялте на территории санатория, где проживает политик. В него дважды стреляли. 31 октября ФСБ сообщила о задержании координатора покушения – 46-летнего жителя Ялты. По данным ведомства, он действовал по заданию Службы безопасности Украины.По данным силовиков, в рамках расследования получены неопровержимые доказательства причастности осужденного к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур.Отмечается, что 46-летиий житель Ялты по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые были применены при покушении. В отношении ялтинца возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям 275, 205.3, 277.4 222.1. 3, 223.1, 4 и 222 Уголовного кодекса России."Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил его к 24 годам заключения. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальные - в исправительное колонии строгого режима. Кроме того, мужчина оштрафован на 800 тысяч рублей", - уточнили в УФСБ. Приговор в законную силу пока не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики КрымВ Киеве признали причастность к трем терактам на территории России

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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, олег царев, покушение, происшествия, уголовный кодекс, генпрокуратура россии, ялта, новости, новости крыма, приговор