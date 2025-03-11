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Пылевая буря накрыла поселок в Крыму

Пылевая буря накрыла поселок в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Пылевая буря накрыла поселок в Крыму

Поселок Первомайское в Крыму накрыла пыльная буря. Об этом сообщил депутат Госудмы от РК Леонид Бабашов, который в эти дни работает в регионе. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T15:49

2025-03-11T15:49

2025-03-11T15:49

крым

первомайский район

леонид бабашов

пыльная буря

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погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Поселок Первомайское в Крыму накрыла пыльная буря. Об этом сообщил депутат Госудмы от РК Леонид Бабашов, который в эти дни работает в регионе.В Крыму на 11 и 12 марта объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня вторника и в течение всей среды в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.В связи с этим спасатели предупредили о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. В сентябре 2024 года пыльные бури охватили юг России. Они стали следствием противостояния циклона и антициклона в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа. Скорость ветра в порывах достигала 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгонялся до штормовых 23-28 м/с.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитная буря началась на ЗемлеДойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОСЮг России накрыли пыльные бури

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2025

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