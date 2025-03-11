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Пылевая буря накрыла поселок в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Пылевая буря накрыла поселок в Крыму
Пылевая буря накрыла поселок в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Пылевая буря накрыла поселок в Крыму
Поселок Первомайское в Крыму накрыла пыльная буря. Об этом сообщил депутат Госудмы от РК Леонид Бабашов, который в эти дни работает в регионе. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T15:49
2025-03-11T15:49
крым
первомайский район
леонид бабашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Поселок Первомайское в Крыму накрыла пыльная буря. Об этом сообщил депутат Госудмы от РК Леонид Бабашов, который в эти дни работает в регионе.В Крыму на 11 и 12 марта объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня вторника и в течение всей среды в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.В связи с этим спасатели предупредили о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. В сентябре 2024 года пыльные бури охватили юг России. Они стали следствием противостояния циклона и антициклона в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа. Скорость ветра в порывах достигала 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгонялся до штормовых 23-28 м/с.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитная буря началась на ЗемлеДойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОСЮг России накрыли пыльные бури
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крым, первомайский район, леонид бабашов, пыльная буря, новости крыма, погода в крыму, крымская погода
Пылевая буря накрыла поселок в Крыму

Пылевая буря накрыла поселок Первомайское в Крыму

15:49 11.03.2025
 
© Леонид БабашовПыльная буря в Первомайском районе Крыма
Пыльная буря в Первомайском районе Крыма
© Леонид Бабашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Поселок Первомайское в Крыму накрыла пыльная буря. Об этом сообщил депутат Госудмы от РК Леонид Бабашов, который в эти дни работает в регионе.
"Видимость сильно ухудшилась, на зубах скрепит песок, в воздухе пахнет сырой землей. Сегодня работаю в этом регионе, предстоит много встреч с избирателями и волонтерами", - проинформировал он.
В Крыму на 11 и 12 марта объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня вторника и в течение всей среды в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.
В связи с этим спасатели предупредили о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
В сентябре 2024 года пыльные бури охватили юг России. Они стали следствием противостояния циклона и антициклона в полосе шириной 900 километров – от юга Черноземья до предгорий Кавказа. Скорость ветра в порывах достигала 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгонялся до штормовых 23-28 м/с.
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КрымПервомайский районЛеонид БабашовПыльная буряНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погода
 
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