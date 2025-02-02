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Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США
Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США
Американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики". Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T13:22
2025-02-02T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики". Об этом в комментарии РИА Новости рассказал директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — 10 процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.По мнению эксперта, "в реальности 10-процентными пошлинами, которые Трамп объясняет проблемой с фентанилом", он выполняет предвыборные обещания, нацеленные на поддержание ведущей роли простых американцев.Стратегия американского лидера заключаются в том, что "он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнеров уступить, поэтому сначала он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако американская экономика не смогла бы выдержать такого удара, отметил Ван Ивэй.Китай будет принимать контрмеры, чтобы ответить на жесткие условия США по некоторым отраслям и ресурсным продуктам. По этой причине американцы – как потребители, так и производители столкнуться с последствиями тарифов, считает собеседник.Ранее Министерство коммерции Китая на своем сайте сообщало, что Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнениеВыступление Трампа в Давосе: главные заявления
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дональд трамп, мнения, китай, пошлина, новости
Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США

Американцы столкнуться с последствиями новых пошлин Трампа - мнение

13:22 02.02.2025 (обновлено: 13:47 02.02.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики". Об этом в комментарии РИА Новости рассказал директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.
Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — 10 процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.
"Первоначально пошлины были нацелены на сбалансирование торгового дефицита, а сейчас они направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики", проведение так называемых стратегических игр между США и Китаем", - сказал Ван Ивэй.
По мнению эксперта, "в реальности 10-процентными пошлинами, которые Трамп объясняет проблемой с фентанилом", он выполняет предвыборные обещания, нацеленные на поддержание ведущей роли простых американцев.
Стратегия американского лидера заключаются в том, что "он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнеров уступить, поэтому сначала он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако американская экономика не смогла бы выдержать такого удара, отметил Ван Ивэй.
Китай будет принимать контрмеры, чтобы ответить на жесткие условия США по некоторым отраслям и ресурсным продуктам. По этой причине американцы – как потребители, так и производители столкнуться с последствиями тарифов, считает собеседник.
Ранее Министерство коммерции Китая на своем сайте сообщало, что Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая.
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