https://crimea.ria.ru/20250202/tramp-khochet-poshatnut-pozitsiyu-kitaya--ekspert-o-vvedenii-poshlin-ssha-1143853247.html

Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США

Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин США

Американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики". Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T13:22

2025-02-02T13:22

2025-02-02T13:47

дональд трамп

мнения

китай

пошлина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143568763_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b3c06df8c6bb3f381b0c14d0eea05882.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики". Об этом в комментарии РИА Новости рассказал директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — 10 процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.По мнению эксперта, "в реальности 10-процентными пошлинами, которые Трамп объясняет проблемой с фентанилом", он выполняет предвыборные обещания, нацеленные на поддержание ведущей роли простых американцев.Стратегия американского лидера заключаются в том, что "он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнеров уступить, поэтому сначала он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако американская экономика не смогла бы выдержать такого удара, отметил Ван Ивэй.Китай будет принимать контрмеры, чтобы ответить на жесткие условия США по некоторым отраслям и ресурсным продуктам. По этой причине американцы – как потребители, так и производители столкнуться с последствиями тарифов, считает собеседник.Ранее Министерство коммерции Китая на своем сайте сообщало, что Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнениеВыступление Трампа в Давосе: главные заявления

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мнения, китай, пошлина, новости