Рейтинг@Mail.ru
Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250310/sevastopol-prostilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1144805302.html
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T17:25
2025-03-10T17:25
крым
новости крыма
севастополь
герои сво
утраты
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Развожаев.Михаил Кузовский родился в Узбекской ССР, в Севастополе проходил срочную службу, а затем остался служить по контракту. Освоил несколько военных специальностей, участвовал в боевых действиях в Сирии. Принимал участие в специальной военной операции, был награжден государственными и ведомственными наградами. Погиб в бою при освобождении Курской области.Владимир Сухарев родился и вырос в Кургане. После событий Русской весны переехал в Севастополь, работал в сфере логистики, заочно окончил Севастопольский торгово-экономический техникум. В 2021 году заключил контракт о прохождении службы в боевом армейском резерве. В октябре 2022 в рамках частичной мобилизации был направлен в зону СВО. Воевал отважно, был ранен, но возвращался в строй. Геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики, спасая раненых товарищей.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, герои сво, утраты, михаил развожаев
Севастополь простился с двумя героями спецоперации

Севастополь простился с героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым

17:25 10.03.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии сержанта, старшего водолаза-сапера Михаила Александровича Кузовского и ефрейтора, старшего стрелка Владимира Валерьевича Сухарева", – сказано в сообщении.
Михаил Кузовский родился в Узбекской ССР, в Севастополе проходил срочную службу, а затем остался служить по контракту. Освоил несколько военных специальностей, участвовал в боевых действиях в Сирии. Принимал участие в специальной военной операции, был награжден государственными и ведомственными наградами. Погиб в бою при освобождении Курской области.
© Telegram Михаил РазвожаевМихаил Кузовский
Михаил Кузовский
© Telegram Михаил Развожаев
Михаил Кузовский
Владимир Сухарев родился и вырос в Кургане. После событий Русской весны переехал в Севастополь, работал в сфере логистики, заочно окончил Севастопольский торгово-экономический техникум. В 2021 году заключил контракт о прохождении службы в боевом армейском резерве.
В октябре 2022 в рамках частичной мобилизации был направлен в зону СВО. Воевал отважно, был ранен, но возвращался в строй. Геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики, спасая раненых товарищей.
© Telegram Михаил РазвожаевВладимир Сухарев
Владимир Сухарев
© Telegram Михаил Развожаев
Владимир Сухарев
КрымНовости КрымаСевастопольГерои СВОУтратыМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
17:37Обмен разведданными Вашингтона с Киевом не прекращался – посланник Трампа
17:30Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека
17:25Севастополь простился с двумя героями спецоперации
17:11Такса насмерть загрызла младенца в Томской области
17:03Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе
16:46На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта
16:34Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области
16:07Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"
15:46Крымчанина будут судить за хранение снарядов
15:22Рухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае
15:13Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР
15:07Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят
14:54ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков
14:42Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
14:28Бои в Курской области: уничтожены еще 340 боевиков
14:14Погода в Крыму резко изменится: на смену теплу идет холод и ливни
13:57К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
13:51Новости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за сутки
13:46Когда будет освобождена Курская область
Лента новостейМолния