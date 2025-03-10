https://crimea.ria.ru/20250310/sevastopol-prostilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1144805302.html

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T17:25

2025-03-10T17:25

2025-03-10T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Развожаев.Михаил Кузовский родился в Узбекской ССР, в Севастополе проходил срочную службу, а затем остался служить по контракту. Освоил несколько военных специальностей, участвовал в боевых действиях в Сирии. Принимал участие в специальной военной операции, был награжден государственными и ведомственными наградами. Погиб в бою при освобождении Курской области.Владимир Сухарев родился и вырос в Кургане. После событий Русской весны переехал в Севастополь, работал в сфере логистики, заочно окончил Севастопольский торгово-экономический техникум. В 2021 году заключил контракт о прохождении службы в боевом армейском резерве. В октябре 2022 в рамках частичной мобилизации был направлен в зону СВО. Воевал отважно, был ранен, но возвращался в строй. Геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики, спасая раненых товарищей.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, герои сво, утраты, михаил развожаев