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Севастополь простился с двумя героями спецоперации
Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T17:25
2025-03-10T17:25
2025-03-10T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Развожаев.Михаил Кузовский родился в Узбекской ССР, в Севастополе проходил срочную службу, а затем остался служить по контракту. Освоил несколько военных специальностей, участвовал в боевых действиях в Сирии. Принимал участие в специальной военной операции, был награжден государственными и ведомственными наградами. Погиб в бою при освобождении Курской области.Владимир Сухарев родился и вырос в Кургане. После событий Русской весны переехал в Севастополь, работал в сфере логистики, заочно окончил Севастопольский торгово-экономический техникум. В 2021 году заключил контракт о прохождении службы в боевом армейском резерве. В октябре 2022 в рамках частичной мобилизации был направлен в зону СВО. Воевал отважно, был ранен, но возвращался в строй. Геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики, спасая раненых товарищей.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, севастополь, герои сво, утраты, михаил развожаев
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
Севастополь простился с героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшими героями спецоперации Михаилом Кузовским и Владимиром Сухаревым. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии сержанта, старшего водолаза-сапера Михаила Александровича Кузовского и ефрейтора, старшего стрелка Владимира Валерьевича Сухарева", – сказано в сообщении.
Михаил Кузовский родился в Узбекской ССР, в Севастополе проходил срочную службу, а затем остался служить по контракту. Освоил несколько военных специальностей, участвовал в боевых действиях в Сирии. Принимал участие в специальной военной операции, был награжден государственными и ведомственными наградами. Погиб в бою при освобождении Курской области.
Владимир Сухарев родился и вырос в Кургане. После событий Русской весны переехал в Севастополь, работал в сфере логистики, заочно окончил Севастопольский торгово-экономический техникум. В 2021 году заключил контракт о прохождении службы в боевом армейском резерве.
В октябре 2022 в рамках частичной мобилизации был направлен в зону СВО. Воевал отважно, был ранен, но возвращался в строй. Геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики, спасая раненых товарищей.