https://crimea.ria.ru/20250310/krymchanka-ubila-eks-supruga-i-zakopala-ego-telo-v-sosednem-sele-1144804720.html

Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе

Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе

В Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T17:03

2025-03-10T17:03

2025-03-10T17:03

происшествия

симферопольский район

следком крыма и севастополя

новости крыма

арест

суд

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома республики.Следствие установило, что 15 мая 2022 года женщина поссорилась с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.Сначала бывшая жена отрицала свою причастность к убийству. Но после тщательной следственной работы созналась. Тело убитого обнаружено. Свою вину фигурантка признала полностью.Судом ей избрана мера в виде заключения под стражу. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям ее сожителя.Ранее 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителяОбвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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