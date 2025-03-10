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Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе
Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе
В Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T17:03
2025-03-10T17:03
происшествия
симферопольский район
следком крыма и севастополя
новости крыма
арест
суд
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома республики.Следствие установило, что 15 мая 2022 года женщина поссорилась с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.Сначала бывшая жена отрицала свою причастность к убийству. Но после тщательной следственной работы созналась. Тело убитого обнаружено. Свою вину фигурантка признала полностью.Судом ей избрана мера в виде заключения под стражу. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям ее сожителя.Ранее 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 15 лет колонии за жестокое убийство соседа Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителяОбвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, симферопольский район, следком крыма и севастополя, новости крыма, арест, суд, убийство
Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе

Крымчанка убила бывшего супруга и закопала его тело в соседнем селе – преступницу ждет суд

17:03 10.03.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома республики.
Следствие установило, что 15 мая 2022 года женщина поссорилась с бывшим супругом, который пришел к ней выяснять отношения. Во время перепалки она ударила его камнем, от чего потерпевший скончался.
"Чтобы скрыть следы совершенного преступления, женщина со своим нынешним сожителем вывезли погибшего на территорию Перовского сельсовета. В поле сообщники нашли яму, куда сбросили тело, забросав его ветками и строительным мусором", – рассказали в Следственном комитете Республики Крым.
Сначала бывшая жена отрицала свою причастность к убийству. Но после тщательной следственной работы созналась. Тело убитого обнаружено. Свою вину фигурантка признала полностью.
Судом ей избрана мера в виде заключения под стражу. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям ее сожителя.
Ранее 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.
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ПроисшествияСимферопольский районСледком Крыма и СевастополяНовости КрымаАрестСудУбийство
 
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