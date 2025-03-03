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Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя
Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя
Жительницу Симферополя приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T12:17
2025-03-03T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жительницу Симферополя приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Трагедия произошла в марте прошлого года. В ходе совместного распития алкоголя между женщиной и ее избранником произошла ссора. Она схватила скальпель и эмалированную миску и нанесла множество ударов мужчине. От полученных травм он скончался.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жительницы Керчи, обвиняемой в убийстве мужа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец забил семейную пару соседей кирпичомСевастопольца будут судить за убийство знакомого из ревностиЖителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
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крым, новости крыма, убийство, прокуратура республики крым, симферополь, приговор
Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя

В Крыму женщине дали 7 лет колонии за убийство сожителя в пьяной ссоре

12:17 03.03.2025
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жительницу Симферополя приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Трагедия произошла в марте прошлого года. В ходе совместного распития алкоголя между женщиной и ее избранником произошла ссора. Она схватила скальпель и эмалированную миску и нанесла множество ударов мужчине. От полученных травм он скончался.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к наказанию в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жительницы Керчи, обвиняемой в убийстве мужа.
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КрымНовости КрымаУбийствоПрокуратура Республики КрымСимферопольПриговор
 
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