https://crimea.ria.ru/20250303/krymchanka-poluchila-7-let-za-ubiystvo-sozhitelya-1144604326.html

Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя

Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя

Жительницу Симферополя приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T12:17

2025-03-03T12:17

2025-03-03T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жительницу Симферополя приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Трагедия произошла в марте прошлого года. В ходе совместного распития алкоголя между женщиной и ее избранником произошла ссора. Она схватила скальпель и эмалированную миску и нанесла множество ударов мужчине. От полученных травм он скончался.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жительницы Керчи, обвиняемой в убийстве мужа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец забил семейную пару соседей кирпичомСевастопольца будут судить за убийство знакомого из ревностиЖителя Евпатории будут судить за покушение на убийство

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, убийство, прокуратура республики крым, симферополь, приговор