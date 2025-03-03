https://crimea.ria.ru/20250303/krymchanka-poluchila-7-let-za-ubiystvo-sozhitelya-1144604326.html
Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя
Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя
Жительницу Симферополя приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T12:17
2025-03-03T12:17
2025-03-03T12:17
крым
новости крыма
убийство
прокуратура республики крым
симферополь
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2045cf9f08b299d98de42650ea624299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жительницу Симферополя приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Трагедия произошла в марте прошлого года. В ходе совместного распития алкоголя между женщиной и ее избранником произошла ссора. Она схватила скальпель и эмалированную миску и нанесла множество ударов мужчине. От полученных травм он скончался.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жительницы Керчи, обвиняемой в убийстве мужа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец забил семейную пару соседей кирпичомСевастопольца будут судить за убийство знакомого из ревностиЖителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cca2af9f0b37e6e7185c28cec43a082d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, убийство, прокуратура республики крым, симферополь, приговор
Крымчанка получила 7 лет за убийство сожителя
В Крыму женщине дали 7 лет колонии за убийство сожителя в пьяной ссоре