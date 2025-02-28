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Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
Обвиняемая в убийстве экс-главы Самары и его супруги дала признательные показания. Ей назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T18:21
2025-02-28T18:29
самара
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Обвиняемая в убийстве экс-главы Самары и его супруги дала признательные показания. Ей назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.По данным следствия обвиняемая на почве неприязни убила родных бабушку и дедушку и приняла меры к сокрытию их тел. Внучка не работала, бабушка и дедушка содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.Также она сообщила о соучастнике преступления – знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск."В ходе допроса обвиняемая пояснила, что из корыстных побуждений, в целях завладения имуществом родственников отравила их, а затем заморозила тела при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре", – сообщили в надзорном ведомстве.Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, заключили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферопольского района задушил матьВ Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-хСевастополец угрожал приятелю пистолетом за долг в 400 рублей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
самара, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги дала признательные показания

18:21 28.02.2025 (обновлено: 18:29 28.02.2025)
 
© Скриншот видеоОбвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги дала признательные показания
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги дала признательные показания
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Обвиняемая в убийстве экс-главы Самары и его супруги дала признательные показания. Ей назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.
По данным следствия обвиняемая на почве неприязни убила родных бабушку и дедушку и приняла меры к сокрытию их тел. Внучка не работала, бабушка и дедушка содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.
Также она сообщила о соучастнике преступления – знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск.
"В ходе допроса обвиняемая пояснила, что из корыстных побуждений, в целях завладения имуществом родственников отравила их, а затем заморозила тела при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре", – сообщили в надзорном ведомстве.
Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.
Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, заключили в СК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СамараПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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