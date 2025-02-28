https://crimea.ria.ru/20250228/obvinyaemaya-v-ubiystve-byvshego-mera-samary-dala-priznatelnye-pokazaniya-1144561255.html

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания

Обвиняемая в убийстве экс-главы Самары и его супруги дала признательные показания. Ей назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T18:21

2025-02-28T18:21

2025-02-28T18:29

самара

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Обвиняемая в убийстве экс-главы Самары и его супруги дала признательные показания. Ей назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.По данным следствия обвиняемая на почве неприязни убила родных бабушку и дедушку и приняла меры к сокрытию их тел. Внучка не работала, бабушка и дедушка содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.Также она сообщила о соучастнике преступления – знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск."В ходе допроса обвиняемая пояснила, что из корыстных побуждений, в целях завладения имуществом родственников отравила их, а затем заморозила тела при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре", – сообщили в надзорном ведомстве.Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, заключили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферопольского района задушил матьВ Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-хСевастополец угрожал приятелю пистолетом за долг в 400 рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)