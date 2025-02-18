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В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х
В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х
В Крыму арестован 55-летний житель Сакского района, обвиняемый в соучастии в убийствах двух предпринимателей в 1993 и 1994 годах. Об этом сообщают Главное... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T10:04
2025-02-18T10:04
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
закон и право
прокуратура республики крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму арестован 55-летний житель Сакского района, обвиняемый в соучастии в убийствах двух предпринимателей в 1993 и 1994 годах. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным СК, обвиняемый был членом организованной преступной группы. В декабре 1993 года бандиты в селе Червоное Сакского района убили молодого предпринимателя из Санкт-Петербурга, похитили у него 12 тысяч долларов, а тело спрятали в колодце.В мае 1994 года члены ОПГ на территории промзоны в городе Саки расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных.Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из прокуратуры Крыма возобновили расследование дела и установили местонахождение пятого члена группы.Следователи выяснили, что мужчина приобретал для своих подельников огнестрельное оружие, а также готовил инвентарь для сокрытия следов преступления – лопаты, топор, канистру с бензином.По данным прокуратуры Крыма, суд заключил задержанного под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давностиНа Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давностиЗащита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, закон и право, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х

В Крыму задержали соучастника убийств двух бизнесменов в начале 90-х – СК

10:04 18.02.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму арестовали члена банды за убийства 30-летней давности
В Крыму арестовали члена банды за убийства 30-летней давности
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму арестован 55-летний житель Сакского района, обвиняемый в соучастии в убийствах двух предпринимателей в 1993 и 1994 годах. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным СК, обвиняемый был членом организованной преступной группы. В декабре 1993 года бандиты в селе Червоное Сакского района убили молодого предпринимателя из Санкт-Петербурга, похитили у него 12 тысяч долларов, а тело спрятали в колодце.
В мае 1994 года члены ОПГ на территории промзоны в городе Саки расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных.
Четверо преступников уже понесли наказание. Двоих из них суд приговорил к высшей мере наказания, еще двое получили 11 и 10 лет колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания. Длительное время он скрывался.
Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из прокуратуры Крыма возобновили расследование дела и установили местонахождение пятого члена группы.
Следователи выяснили, что мужчина приобретал для своих подельников огнестрельное оружие, а также готовил инвентарь для сокрытия следов преступления – лопаты, топор, канистру с бензином.
По данным прокуратуры Крыма, суд заключил задержанного под стражу.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давности
На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности
Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюУбийствоЗакон и правоПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
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