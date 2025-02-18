https://crimea.ria.ru/20250218/v-krymu-arestovali-chlena-bandy-za-ubiystva-v-nachale-90-kh-1144268694.html

В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х

В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Крыму арестовали члена банды за убийства в начале 90-х

В Крыму арестован 55-летний житель Сакского района, обвиняемый в соучастии в убийствах двух предпринимателей в 1993 и 1994 годах. Об этом сообщают Главное... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T10:04

2025-02-18T10:04

2025-02-18T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму арестован 55-летний житель Сакского района, обвиняемый в соучастии в убийствах двух предпринимателей в 1993 и 1994 годах. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным СК, обвиняемый был членом организованной преступной группы. В декабре 1993 года бандиты в селе Червоное Сакского района убили молодого предпринимателя из Санкт-Петербурга, похитили у него 12 тысяч долларов, а тело спрятали в колодце.В мае 1994 года члены ОПГ на территории промзоны в городе Саки расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных.Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из прокуратуры Крыма возобновили расследование дела и установили местонахождение пятого члена группы.Следователи выяснили, что мужчина приобретал для своих подельников огнестрельное оружие, а также готовил инвентарь для сокрытия следов преступления – лопаты, топор, канистру с бензином.По данным прокуратуры Крыма, суд заключил задержанного под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давностиНа Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давностиЗащита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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