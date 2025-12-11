https://crimea.ria.ru/20251211/troe-krymchan-poydut-pod-sud-za-razboy-11-letney-davnosti-1151584782.html
Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
Троих крымчан буду судить за разбойное нападение 11-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.
По данным правоохранителей, в 2014 году пятеро фигурантов договорились совершить нападение на одну из семей в Советском районе. Скрыв лица под масками и вооружившись, злоумышленники проникли в жилой дом и избили потерпевших, причинив двоим из них открытые черепно-мозговые травмы.
"Подавив волю пострадавших к сопротивлению, злоумышленники связали их, после чего похитили имевшиеся в доме деньги, золотые изделия и иное имущество на общую сумму более 83 тысяч рублей, с которыми скрылись", – проинформировали в ведомстве.
Обвиняемые установлены. В отношении одного из них уголовное дело прекращено в связи со смертью, в отношении второго – выделено в отдельное производство. По остальным трем уголовное дело направлено в Советский районный суд.
