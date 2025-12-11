https://crimea.ria.ru/20251211/troe-krymchan-poydut-pod-sud-za-razboy-11-letney-davnosti-1151584782.html

Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности

Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности

Трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 11.12.2025

прокуратура республики крым

советский район

разбой

закон и право

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.По данным правоохранителей, в 2014 году пятеро фигурантов договорились совершить нападение на одну из семей в Советском районе. Скрыв лица под масками и вооружившись, злоумышленники проникли в жилой дом и избили потерпевших, причинив двоим из них открытые черепно-мозговые травмы.Обвиняемые установлены. В отношении одного из них уголовное дело прекращено в связи со смертью, в отношении второго – выделено в отдельное производство. По остальным трем уголовное дело направлено в Советский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожарАрестован напавший с ножом на людей в ЯлтеКрымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании

советский район

2025

