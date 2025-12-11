Рейтинг@Mail.ru
Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/troe-krymchan-poydut-pod-sud-za-razboy-11-letney-davnosti-1151584782.html
Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
Трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T15:55
2025-12-11T15:55
прокуратура республики крым
советский район
разбой
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149924909_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9ca5828aa2cf1077739f58c919352a49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.По данным правоохранителей, в 2014 году пятеро фигурантов договорились совершить нападение на одну из семей в Советском районе. Скрыв лица под масками и вооружившись, злоумышленники проникли в жилой дом и избили потерпевших, причинив двоим из них открытые черепно-мозговые травмы.Обвиняемые установлены. В отношении одного из них уголовное дело прекращено в связи со смертью, в отношении второго – выделено в отдельное производство. По остальным трем уголовное дело направлено в Советский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожарАрестован напавший с ножом на людей в ЯлтеКрымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании
советский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149924909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d4006d3df89c5e98a9187e43b9da362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, советский район, разбой, закон и право, новости крыма
Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности

Троих крымчан буду судить за разбойное нападение 11-летней давности

15:55 11.12.2025
 
© Южный окружной военный судСтатуэтка Фемиды в зале суда
Статуэтка Фемиды в зале суда
© Южный окружной военный суд
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.
По данным правоохранителей, в 2014 году пятеро фигурантов договорились совершить нападение на одну из семей в Советском районе. Скрыв лица под масками и вооружившись, злоумышленники проникли в жилой дом и избили потерпевших, причинив двоим из них открытые черепно-мозговые травмы.
"Подавив волю пострадавших к сопротивлению, злоумышленники связали их, после чего похитили имевшиеся в доме деньги, золотые изделия и иное имущество на общую сумму более 83 тысяч рублей, с которыми скрылись", – проинформировали в ведомстве.
Обвиняемые установлены. В отношении одного из них уголовное дело прекращено в связи со смертью, в отношении второго – выделено в отдельное производство. По остальным трем уголовное дело направлено в Советский районный суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
Арестован напавший с ножом на людей в Ялте
Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании
 
Прокуратура Республики КрымСоветский районРазбойЗакон и правоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
14:29Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю
14:22Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений
14:15В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Лента новостейМолния