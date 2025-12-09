Рейтинг@Mail.ru
Арестован напавший с ножом на людей в Ялте - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Арестован напавший с ножом на людей в Ялте
Арестован напавший с ножом на людей в Ялте - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Арестован напавший с ножом на людей в Ялте
В Крыму арестовали напавшего с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму арестовали напавшего с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в соцсетях было размещено видео, на котором неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, в районе автовокзала Ялты напал с ножом на двоих мужчин. Ялтинскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все участники, причастные к конфликту, были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Арестован напавший с ножом на людей в Ялте

Напавший с ножом на людей в Ялте арестован – прокуратура

12:13 09.12.2025 (обновлено: 12:24 09.12.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымАрест напавшего на людей в Ялте
Арест напавшего на людей в Ялте
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму арестовали напавшего с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в соцсетях было размещено видео, на котором неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, в районе автовокзала Ялты напал с ножом на двоих мужчин. Ялтинскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все участники, причастные к конфликту, были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело.
"Прокуратура города поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемому 1971 года рождения меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом удовлетворено", – проинформировали в надзорном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
В московской школе ученик 10 класса напал на учителя
Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
 
Прокуратура Республики КрымНовости КрымаЯлтаПроисшествия
 
