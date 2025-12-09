Арестован напавший с ножом на людей в Ялте

https://crimea.ria.ru/20251209/arestovan-napavshiy-s-nozhom-na-lyudey-v-yalte-1151513961.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму арестовали напавшего с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в соцсетях было размещено видео, на котором неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, в районе автовокзала Ялты напал с ножом на двоих мужчин. Ялтинскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все участники, причастные к конфликту, были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожарВ московской школе ученик 10 класса напал на учителяПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
12:13 09.12.2025 (обновлено: 12:24 09.12.2025)