Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании

Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании

Житель Симферополя получил два года колонии за разбойное нападение на офис управляющей компании. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T17:52

2025-10-30T17:52

2025-10-30T17:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя получил два года колонии за разбойное нападение на офис управляющей компании. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации прокуратуры, 49-летний мужчина в апреле 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в административное помещение одной из управляющих компаний."Используя заранее приготовленный предмет, внешне схожий с пистолетом, он напал на сотрудницу с целью хищения имущества. Мужчина был задержан работниками полиции", – добавили в сообщении.Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, уточнили в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. в феврале 2014 года в дом одной из семей в Советском районе ворвались пятеро вооруженных людей. Нападавшие потребовали передать им деньги и драгоценности.

