Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании
Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании
Житель Симферополя получил два года колонии за разбойное нападение на офис управляющей компании. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T17:52
2025-10-30T17:29
новости крыма
крым
происшествия
разбой
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150557247_0:0:1047:589_1920x0_80_0_0_7b60201d233d3bb843d198c59efbd8f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя получил два года колонии за разбойное нападение на офис управляющей компании. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации прокуратуры, 49-летний мужчина в апреле 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в административное помещение одной из управляющих компаний."Используя заранее приготовленный предмет, внешне схожий с пистолетом, он напал на сотрудницу с целью хищения имущества. Мужчина был задержан работниками полиции", – добавили в сообщении.Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, уточнили в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. в феврале 2014 года в дом одной из семей в Советском районе ворвались пятеро вооруженных людей. Нападавшие потребовали передать им деньги и драгоценности.
новости крыма, крым, происшествия, разбой, оружие
Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании

За разбойное нападение на офис управляющей компании крымчанин получил 2 года колонии

17:52 30.10.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
За разбойное нападение на офис управляющей компании крымчанин получил 2 года колонии
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Житель Симферополя получил два года колонии за разбойное нападение на офис управляющей компании. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"За разбойное нападение на офис управляющей компании симферополец отправится в колонию", – сказано в сообщении.
По информации прокуратуры, 49-летний мужчина в апреле 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в административное помещение одной из управляющих компаний.
"Используя заранее приготовленный предмет, внешне схожий с пистолетом, он напал на сотрудницу с целью хищения имущества. Мужчина был задержан работниками полиции", – добавили в сообщении.
Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, уточнили в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. в феврале 2014 года в дом одной из семей в Советском районе ворвались пятеро вооруженных людей. Нападавшие потребовали передать им деньги и драгоценности.
