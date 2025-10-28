Рейтинг@Mail.ru
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре - РИА Новости Крым, 28.10.2025
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре - РИА Новости Крым, 28.10.2025
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
Семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля. Об этом сообщают главное... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура РК.В феврале этого года злоумышленник разбил стекло автомобиля своего знакомого, а затем облил транспортное средство бензином и сжег его. Свои действия молодой человек снял на камеру смартфона. Видео было впоследствии опубликовано в социальной сети.Кроме того, подросток наносил символику террористической организации в общественных местах.Юношу задержали сотрудники ФСБ и МВД. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Южный окружной военный суд.
новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, антитеррор
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре

В Крыму 17-летнего подростка будут судить за участие в террористической организации

16:20 28.10.2025 (обновлено: 16:22 28.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура РК.
"В период с июня 2024 по январь 2025 года молодой человек, став участником организации, деятельность которой решением Верховного суда РФ запрещена на территории государства, принял решение о совершении преступных действий и фиксации их на видеокамеру", – говорится в сообщении.
В феврале этого года злоумышленник разбил стекло автомобиля своего знакомого, а затем облил транспортное средство бензином и сжег его. Свои действия молодой человек снял на камеру смартфона. Видео было впоследствии опубликовано в социальной сети.
Кроме того, подросток наносил символику террористической организации в общественных местах.
Юношу задержали сотрудники ФСБ и МВД. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Южный окружной военный суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
 
Новости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяПроисшествияАнтитеррор
 
