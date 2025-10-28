https://crimea.ria.ru/20251028/17-letniy-krymchanin-poshel-pod-sud-za-uchastie-v-terroristicheskoy-strukture-1150493166.html
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре - РИА Новости Крым, 28.10.2025
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
Семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля.
2025-10-28T16:20
2025-10-28T16:20
2025-10-28T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Семнадцатилетний житель Симферополя предстанет перед судом за участие в террористической организации и поджог чужого автомобиля. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура РК.В феврале этого года злоумышленник разбил стекло автомобиля своего знакомого, а затем облил транспортное средство бензином и сжег его. Свои действия молодой человек снял на камеру смартфона. Видео было впоследствии опубликовано в социальной сети.Кроме того, подросток наносил символику террористической организации в общественных местах.Юношу задержали сотрудники ФСБ и МВД. Уголовное дело в отношении него рассмотрит Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтингРебенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяВ России предотвращено 47 терактов с участием подростков
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
16:20 28.10.2025 (обновлено: 16:22 28.10.2025)