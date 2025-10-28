Рейтинг@Mail.ru
Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг
Шесть основных угроз, способных повлиять на мировоззрение и систему ценностей подростков, выдели исследователи Вятского государственного университета. Об этом... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T09:20
2025-10-28T09:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Шесть основных угроз, способных повлиять на мировоззрение и систему ценностей подростков, выдели исследователи Вятского государственного университета. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, уточнив, что с этими угрозами школьники сталкиваются в соцсетях.По информации пресс-службы вуза, целью работы было определение самых распространенных угроз, которые подрывают духовные и культурные ценности молодежи, сказываются на формировании личности подростков. Исследователи выделили шесть основных особенно опасных угроз, которые способны влиять на мировоззрение детей.Так, лидирующей (29%) стала угроза склонения к саморазрушению. В ряде сообществ калькируются депрессивные настроения, более того, распространяются суицидальные мысли, призывы к суициду - как способу решения проблемы. Исследователи отмечают, что самоповреждение становится "трендом" в соцсетях.На второй позиции оказалась пропаганда антисемейных ценностей (26%), когда идет дискредитация института семьи, материнства и отцовства. Третье место заняла пропаганда девиантного поведения (20%) - публикации, нормализующие употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры и проституцию. Пропаганда сатанизма и оккультизма набрала 17 процента, склонение к агрессии по национальному, религиозному или социальному признаку (6%), а распространение радикальных взглядов - два процента.Степень воздействия таких угроз зависит от возраста и психологической зрелости подростка, подчеркивают сотрудники вуза.Ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщал, что российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые планировались с участием детей подросткового возраста.
Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг

В каких соцсетях подростков чаще всего склоняют к саморазрушению - рейтинг угроз

09:20 28.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Шесть основных угроз, способных повлиять на мировоззрение и систему ценностей подростков, выдели исследователи Вятского государственного университета. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, уточнив, что с этими угрозами школьники сталкиваются в соцсетях.
"Наше исследование фактически можно назвать рейтингом угроз, с которыми сталкиваются подростки в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram", - сообщила и.о. заведующей кафедрой русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ Елена Щербинина.
По информации пресс-службы вуза, целью работы было определение самых распространенных угроз, которые подрывают духовные и культурные ценности молодежи, сказываются на формировании личности подростков. Исследователи выделили шесть основных особенно опасных угроз, которые способны влиять на мировоззрение детей.
Так, лидирующей (29%) стала угроза склонения к саморазрушению. В ряде сообществ калькируются депрессивные настроения, более того, распространяются суицидальные мысли, призывы к суициду - как способу решения проблемы. Исследователи отмечают, что самоповреждение становится "трендом" в соцсетях.
На второй позиции оказалась пропаганда антисемейных ценностей (26%), когда идет дискредитация института семьи, материнства и отцовства. Третье место заняла пропаганда девиантного поведения (20%) - публикации, нормализующие употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры и проституцию. Пропаганда сатанизма и оккультизма набрала 17 процента, склонение к агрессии по национальному, религиозному или социальному признаку (6%), а распространение радикальных взглядов - два процента.
Степень воздействия таких угроз зависит от возраста и психологической зрелости подростка, подчеркивают сотрудники вуза.
"Педагоги и психологи должны работать над развитием правовой и медиаграмотности, повышением культуры жизни и мышления у детей, воспитанием у школьников уважения к своему языку и ценностям народов страны", - уверена руководитель исследовательского коллектива, профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ Ольга Колесникова, слова которой приводит пресс-служба.
Ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщал, что российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые планировались с участием детей подросткового возраста.
Лента новостейМолния