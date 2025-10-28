https://crimea.ria.ru/20251028/ugrozy-dlya-podrostkov-v-sotssetyakh---uchenye-sostavili-reyting-1150472756.html

Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг

Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Угрозы для подростков в соцсетях - ученые составили рейтинг

Шесть основных угроз, способных повлиять на мировоззрение и систему ценностей подростков, выдели исследователи Вятского государственного университета. Об этом... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T09:20

2025-10-28T09:20

2025-10-28T09:20

новости

статистика

безопасность

общество

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143769468_0:343:2969:2013_1920x0_80_0_0_e8f4d701c4e5905cf9648cbc3dd9b0c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Шесть основных угроз, способных повлиять на мировоззрение и систему ценностей подростков, выдели исследователи Вятского государственного университета. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, уточнив, что с этими угрозами школьники сталкиваются в соцсетях.По информации пресс-службы вуза, целью работы было определение самых распространенных угроз, которые подрывают духовные и культурные ценности молодежи, сказываются на формировании личности подростков. Исследователи выделили шесть основных особенно опасных угроз, которые способны влиять на мировоззрение детей.Так, лидирующей (29%) стала угроза склонения к саморазрушению. В ряде сообществ калькируются депрессивные настроения, более того, распространяются суицидальные мысли, призывы к суициду - как способу решения проблемы. Исследователи отмечают, что самоповреждение становится "трендом" в соцсетях.На второй позиции оказалась пропаганда антисемейных ценностей (26%), когда идет дискредитация института семьи, материнства и отцовства. Третье место заняла пропаганда девиантного поведения (20%) - публикации, нормализующие употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры и проституцию. Пропаганда сатанизма и оккультизма набрала 17 процента, склонение к агрессии по национальному, религиозному или социальному признаку (6%), а распространение радикальных взглядов - два процента.Степень воздействия таких угроз зависит от возраста и психологической зрелости подростка, подчеркивают сотрудники вуза.Ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщал, что российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые планировались с участием детей подросткового возраста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьник напал на детей в Нижнем Новгороде - ранены два подросткаВ России снизился уровень уличной и подростковой преступности - ПутинЖизнь на "до" и "после": семь лет со дня трагедии в керченском политехе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, статистика, безопасность, общество, соцсети