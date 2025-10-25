https://crimea.ria.ru/20251025/rebenka-verbuyut-diversanty--kak-raspoznat-vovremya-1150337111.html
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
Если подросток становится замкнутым, необщительным и избегает контактов со сверстниками и семьей, родителям стоит бить тревогу и при необходимости обратиться к... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T20:20
2025-10-25T20:20
2025-10-25T20:20
радио "спутник в крыму"
общество
дети
психология
психотерапия
совет эксперта
семья
диверсанты
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb459182c2e9141e74988a079b540d23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Если подросток становится замкнутым, необщительным и избегает контактов со сверстниками и семьей, родителям стоит бить тревогу и при необходимости обратиться к специалистам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный детский психиатр минздрава Республики Крым Дарья Шурыгина, комментируя тему участившихся случаев вербовки подростков для диверсионно-террористической деятельности.По мнению специалиста, заподозрить неладное родитель может по самому главному признаку, когда в окружении ребенка абсолютно нет друзей: он один идет в школу и возвращается домой, его не приглашают на совместные детские мероприятия."Противоядием" к данной беде психиатр считает прежде всего родительскую поддержку подростков. "Любая успешность в жизни ребенка, любая мотивация, любое понимание для чего он живет, какие у него должны быть успехи, цели, задачи… Хороший круг общения, хорошее времяпрепровождение, открытость – всегда будут способствовать тому, что в интернете он не поведется на провокативные предложения", - сказала она.А если все-таки данная проблема обозначилась в жизни семьи, то стоит сразу обратиться к специалистам.На этой неделе спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам будет грозить пожизненное лишение свободы, а совершившие такие преступления лишаются права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. За умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, законодатели предлагают предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиямВ России предотвращено 47 терактов с участием подростковЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_576073448eb9561a3d6df23fc2a8b350.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, психология, психотерапия, совет эксперта, семья, диверсанты, мнения
Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
Психолог назвала признаки вовлечения подростка в диверсионно-террористическую деятельность
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым.
Если подросток становится замкнутым, необщительным и избегает контактов со сверстниками и семьей, родителям стоит бить тревогу и при необходимости обратиться к специалистам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала главный внештатный детский психиатр минздрава Республики Крым Дарья Шурыгина, комментируя тему участившихся случаев вербовки подростков для диверсионно-террористической деятельности.
"Очевидность признаков не так просто разглядеть. Но первое – это то, что ребенок становится замкнутый и необщительный, то есть больше времени проводит в одиночестве, избегает попыток разговоров, контактов дома, с родителями, сверстниками и друзьями. Он становится напряженным, молчаливым, всевозможными способами прячет свои социальные сети, ставит блоки, пароли", - обозначила психиатр.
По мнению специалиста, заподозрить неладное родитель может по самому главному признаку, когда в окружении ребенка абсолютно нет друзей: он один идет в школу и возвращается домой, его не приглашают на совместные детские мероприятия.
"Это – базовый признак того, что в жизни подростка появился или может появиться человек, который будет его провоцировать на что-то", - подчеркнула Шурыгина.
"Противоядием" к данной беде психиатр считает прежде всего родительскую поддержку подростков.
"Любая успешность в жизни ребенка, любая мотивация, любое понимание для чего он живет, какие у него должны быть успехи, цели, задачи… Хороший круг общения, хорошее времяпрепровождение, открытость – всегда будут способствовать тому, что в интернете он не поведется на провокативные предложения", - сказала она.
А если все-таки данная проблема обозначилась в жизни семьи, то стоит сразу обратиться к специалистам.
"Надо идти к психологу всей семьей, поскольку это проблема не только подростка, это общесемейная проблема, когда не нашелся общий язык, не нашлось понимание в семье с подростком. Если случилось так, что у ребенка появились эти признаки, это значит, что семья уже не справилась сама с этой историей и дальнейшие попытки самоорганизации или самовыхода из этой ситуации возможно просто затянут время", - подчеркнула Дарья Александровна.
На этой неделе спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам будет грозить пожизненное лишение свободы, а совершившие такие преступления лишаются права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
За умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, законодатели предлагают предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: