Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя

Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя

Если подросток становится замкнутым, необщительным и избегает контактов со сверстниками и семьей, родителям стоит бить тревогу и при необходимости обратиться к... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T20:20

2025-10-25T20:20

2025-10-25T20:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Если подросток становится замкнутым, необщительным и избегает контактов со сверстниками и семьей, родителям стоит бить тревогу и при необходимости обратиться к специалистам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный детский психиатр минздрава Республики Крым Дарья Шурыгина, комментируя тему участившихся случаев вербовки подростков для диверсионно-террористической деятельности.По мнению специалиста, заподозрить неладное родитель может по самому главному признаку, когда в окружении ребенка абсолютно нет друзей: он один идет в школу и возвращается домой, его не приглашают на совместные детские мероприятия."Противоядием" к данной беде психиатр считает прежде всего родительскую поддержку подростков. "Любая успешность в жизни ребенка, любая мотивация, любое понимание для чего он живет, какие у него должны быть успехи, цели, задачи… Хороший круг общения, хорошее времяпрепровождение, открытость – всегда будут способствовать тому, что в интернете он не поведется на провокативные предложения", - сказала она.А если все-таки данная проблема обозначилась в жизни семьи, то стоит сразу обратиться к специалистам.На этой неделе спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам будет грозить пожизненное лишение свободы, а совершившие такие преступления лишаются права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. За умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, законодатели предлагают предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиямВ России предотвращено 47 терактов с участием подростковЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор

2025

Новости

