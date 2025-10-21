https://crimea.ria.ru/20251021/v-rf-mogut-vvesti-pozhiznennyy-srok-za-sklonenie-detey-k-diversiyam-1150322144.html

В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиям

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам будет грозить пожизненное лишение свободы, а совершившие такие преступления лишаются права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По его словам, авторами документа стали 419 депутатов. Он направлен в первую очередь на защиту несовершеннолетних россиян.Кроме того, документом предлагается отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности и ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение.Также законопроект предусматривает введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и установление в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственности не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления.За умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, законодатели предлагают предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.Володин добавил, что законопроект планируется рассмотреть в приоритетном порядке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кавказе предотвратили 27 терактовЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговорПодростки из четырех регионов России готовили теракты

