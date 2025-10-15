https://crimea.ria.ru/20251015/yunyy-krymchanin-sledil-za-transportom-voennykh-iz-elektrichki--prigovor-1150202514.html

Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор

Житель Сакского района приговорен к семи годам заключения за госизмену. Юноша отправлял украинской разведке информацию о российском воинском транспорте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Житель Сакского района приговорен к семи годам заключения за госизмену. Юноша отправлял украинской разведке информацию о российском воинском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.В ходе следствия установлено, что молодой человек, будучи несовершеннолетним, в сентябре 2023 года вступил в переписку с представителем главного управления разведки Украины в одном из мессенджеров и сразу же получил от куратора "задание". Действия парня пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Ранее в среду сообщалось, что жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города.Также силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300, сообщала пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВОПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда

