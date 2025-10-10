Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных
2025-10-10T10:10
2025-10-10T10:43
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
севастополь
крым
госизмена
украина
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По данным следствия, мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.По решению суда он заключен под стражу на два месяца.Ранее сообщалось, что силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300
севастополь
крым
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, крым, госизмена, украина, новости крыма
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО

Севастополец по заданию разведки Украины собирал данные о размещении ПВО в Крыму

10:10 10.10.2025 (обновлено: 10:43 10.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным следствия, мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", – рассказали в ведомстве.
По решению суда он заключен под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось, что силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СевастопольКрымГосизменаУкраинаНовости Крыма
 
