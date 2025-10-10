https://crimea.ria.ru/20251010/zhitel-sevastopolya-peredaval-ukraine-dannye-o-pozitsiyakh-rossiyskoy-pvo-1150099167.html
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
10.10.2025
2025-10-10T10:10
2025-10-10T10:10
2025-10-10T10:43
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
севастополь
крым
госизмена
украина
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По данным следствия, мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.По решению суда он заключен под стражу на два месяца.Ранее сообщалось, что силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим 18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дорогеЖитель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
севастополь
крым
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, крым, госизмена, украина
Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВО
Севастополец по заданию разведки Украины собирал данные о размещении ПВО в Крыму
10:10 10.10.2025 (обновлено: 10:43 10.10.2025)