В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300 - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
Силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T09:49
2025-10-03T09:49
2025-10-03T10:34
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bcd9eb6d5578d32fe4dd907326f8ea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.По данным ведомства, агент ГУР направил врагу фото, видео и координаты расположения позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму, а также изъял из схрона компоненты самодельной взрывчатки.У задержанного изъяли более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.Уголовное дело открыто по статьям о госизмене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Фигурант дал признательные показания и находится под стражей.
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
ФСБ задержала жителя Крыма за слив Киеву данных о позициях ракетного комплекса С-300
09:49 03.10.2025 (обновлено: 10:34 03.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан гражданин России1972 года рождения, завербованный главным управлением разведки министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, агент ГУР направил врагу фото, видео и координаты расположения позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму, а также изъял из схрона компоненты самодельной взрывчатки.
У задержанного изъяли более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.
Уголовное дело открыто по статьям о госизмене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Фигурант дал признательные показания и находится под стражей.
