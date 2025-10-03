Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300 - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-sliv-dannykh-o-pozitsiyakh-zrk-s-300-1149932498.html
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300 - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
Силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T09:49
2025-10-03T10:34
крым
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bcd9eb6d5578d32fe4dd907326f8ea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.По данным ведомства, агент ГУР направил врагу фото, видео и координаты расположения позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму, а также изъял из схрона компоненты самодельной взрывчатки.У задержанного изъяли более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.Уголовное дело открыто по статьям о госизмене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Фигурант дал признательные показания и находится под стражей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючимПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84e3fd26d3c6bb2cf673e2212b7d64e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, госизмена
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300

ФСБ задержала жителя Крыма за слив Киеву данных о позициях ракетного комплекса С-300

09:49 03.10.2025 (обновлено: 10:34 03.10.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан гражданин России1972 года рождения, завербованный главным управлением разведки министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, агент ГУР направил врагу фото, видео и координаты расположения позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму, а также изъял из схрона компоненты самодельной взрывчатки.
У задержанного изъяли более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.
Уголовное дело открыто по статьям о госизмене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Фигурант дал признательные показания и находится под стражей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО
Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
 
КрымНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаГосизмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
11:32В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
11:25Экспорт крымской продукции в Белоруссию вырос на 20% - Аксенов
11:17ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян
10:40Крупный взрыв произошел на Солнце – к земле идут потоки плазмы
10:32На Крымском мосту растет очередь – ситуация сейчас
10:19Здание колледжа обрушилось во Владивостоке
09:58Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии
09:49В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
09:47Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
09:32В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
09:19Крымский мост - ситуация утром в пятницу
08:42В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
08:33Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
07:58О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
07:45В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес
07:1320 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
07:12Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
06:41Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре
06:09В России начинают подбирать "правильные" машины для такси
Лента новостейМолния