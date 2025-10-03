https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-sliv-dannykh-o-pozitsiyakh-zrk-s-300-1149932498.html

В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Крыма за передачу Украине данных о позициях двух ЗРК С-300. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.По данным ведомства, агент ГУР направил врагу фото, видео и координаты расположения позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму, а также изъял из схрона компоненты самодельной взрывчатки.У задержанного изъяли более килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.Уголовное дело открыто по статьям о госизмене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Фигурант дал признательные показания и находится под стражей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючимПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда

