https://crimea.ria.ru/20251015/rabotala-na-sbu-zhitelnitsa-donetska-zaderzhana-po-state-o-gosizmene-1150186126.html
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
Жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T10:22
2025-10-15T10:22
2025-10-15T10:25
россия
донецк
донецкая народная республика (днр)
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, она задержана.Кроме того, фигурантка по заданию украинских кураторов изъяла из ранее подготовленного тайника контейнер с компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства и перенесла его в другой тайник, используемый в диверсионно-террористических целях. После этого женщину задержали.Возбуждены сразу два уголовных дела по статьям о госизмене и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя передавал Украине данные о позициях российской ПВОВ Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО
россия
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b4fe4a116c3e12064c8db8243a94090.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, донецкая народная республика (днр), новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), госизмена
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
Жительница Донецка задержана по статье о госизмене за работу на СБУ– ФСБ
10:22 15.10.2025 (обновлено: 10:25 15.10.2025)