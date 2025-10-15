Рейтинг@Mail.ru
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене - РИА Новости Крым, 15.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251015/rabotala-na-sbu-zhitelnitsa-donetska-zaderzhana-po-state-o-gosizmene-1150186126.html
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
Жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, она задержана.Кроме того, фигурантка по заданию украинских кураторов изъяла из ранее подготовленного тайника контейнер с компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства и перенесла его в другой тайник, используемый в диверсионно-террористических целях. После этого женщину задержали.Возбуждены сразу два уголовных дела по статьям о госизмене и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене

Жительница Донецка задержана по статье о госизмене за работу на СБУ– ФСБ

10:22 15.10.2025 (обновлено: 10:25 15.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Жительница Донецка передавала СБУ сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, она задержана.
"Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка", – цитирует сообщение РИА Новости.
Кроме того, фигурантка по заданию украинских кураторов изъяла из ранее подготовленного тайника контейнер с компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства и перенесла его в другой тайник, используемый в диверсионно-террористических целях. После этого женщину задержали.
Возбуждены сразу два уголовных дела по статьям о госизмене и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
