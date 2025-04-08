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В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
Российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые готовились с участием подростков. Об этом со... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T12:31
2025-04-08T12:31
2025-04-08T12:31
россия
новости
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
экстремизм
терроризм
дети
национальный антитеррористический комитет (нак).
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые готовились с участием подростков. Об этом со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает РИА Новости.Заседание НАК состоялось в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Аександра Бортникова.В ходе заседания Бортников отметил, что в условиях проведения СВО и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением среди молодежи идеологии терроризма и неонацизма. В связи с этим по итогам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодых людей от влияния деструктивных движений.* Запрещенные в России террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииРазмещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подросткаВ Севастополе будут судить экстремиста
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россия, новости, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм, терроризм, дети, национальный антитеррористический комитет (нак).
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
НАК: в России предотвращено 47 терактов с участием подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые готовились с участием подростков. Об этом со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает РИА Новости.
Заседание НАК состоялось в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Аександра Бортникова.
"Силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков. Всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций, в том числе "Колумбайн"* и "Маньяки Культ Убийц"*, - говорится в сообщении.
В ходе заседания Бортников отметил, что в условиях проведения СВО и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением среди молодежи идеологии терроризма и неонацизма. В связи с этим по итогам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодых людей от влияния деструктивных движений.
* Запрещенные в России террористические организации
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