https://crimea.ria.ru/20250408/v-rossii-predotvrascheno-47-teraktov-s-uchastiem-podrostkov-1145512238.html

В России предотвращено 47 терактов с участием подростков

В России предотвращено 47 терактов с участием подростков - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В России предотвращено 47 терактов с участием подростков

Российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые готовились с участием подростков. Об этом со... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T12:31

2025-04-08T12:31

2025-04-08T12:31

россия

новости

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

экстремизм

терроризм

дети

национальный антитеррористический комитет (нак).

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские силовики с начала 2025 года предотвратили 47 преступлений террористической направленности, которые готовились с участием подростков. Об этом со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает РИА Новости.Заседание НАК состоялось в Москве под руководством его председателя, директора ФСБ России Аександра Бортникова.В ходе заседания Бортников отметил, что в условиях проведения СВО и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением среди молодежи идеологии терроризма и неонацизма. В связи с этим по итогам заседания выработаны дополнительные меры по защите молодых людей от влияния деструктивных движений.* Запрещенные в России террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииРазмещал в сети нацистские символы: в Крыму задержали подросткаВ Севастополе будут судить экстремиста

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм, терроризм, дети, национальный антитеррористический комитет (нак).