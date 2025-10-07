https://crimea.ria.ru/20251007/vydali-kolgotki-krymchanina-budut-sudit-za-razboy-11-letney-davnosti-1150020318.html
Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 45-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении, совершенном в 2014 году. Найти его удалось благодаря колготкам, оставленным на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба крымского главк СК России.По данным следствия, утром 3 мая 2014 года двое мужчин в масках, вооружившись деревянными палками, проникли на автозаправочную станцию в поселке Нижнегорский. Они нанесли удары двум сотрудникам АЗС, украли деньги из кассы и скрылись с места преступления. Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, мужчине вменяется разбойное нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия и незаконном проникновении в помещение с применением насилия, опасного для здоровья (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Вину свою он полностью признал, по ходатайству следствия фигурант заключен под стражу. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Следствие по уголовному делу в отношении подельника продолжается.
Крымчанина будут судить за разбойное нападение 11-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 45-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении, совершенном в 2014 году. Найти его удалось благодаря колготкам, оставленным на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба крымского главк СК России.
По данным следствия, утром 3 мая 2014 года двое мужчин в масках, вооружившись деревянными палками, проникли на автозаправочную станцию в поселке Нижнегорский. Они нанесли удары двум сотрудникам АЗС, украли деньги из кассы и скрылись с места преступления.
"В рамках расследования преступлений прошлых лет следователи вновь изучили обстоятельства совершенного преступления и изъятые на месте вещественные доказательства. На обнаруженных колготах, использованных фигурантами в качестве масок, обнаружили геном одного из подозреваемых, который был поставлен на соответствующий учет. В результате ДНК-образец, переданный на исследование по другому преступлению, совпал с обнаруженным в 2014 году", - рассказали в СК.
Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, мужчине вменяется разбойное нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия и незаконном проникновении в помещение с применением насилия, опасного для здоровья (ч. 3 ст. 162 УК РФ).
Вину свою он полностью признал, по ходатайству следствия фигурант заключен под стражу. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Следствие по уголовному делу в отношении подельника продолжается.
