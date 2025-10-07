https://crimea.ria.ru/20251007/vydali-kolgotki-krymchanina-budut-sudit-za-razboy-11-letney-davnosti-1150020318.html

Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности

Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150020897_18:0:1709:951_1920x0_80_0_0_e2a656d769ca3aeb216913a3d90baf55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 45-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении, совершенном в 2014 году. Найти его удалось благодаря колготкам, оставленным на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба крымского главк СК России.По данным следствия, утром 3 мая 2014 года двое мужчин в масках, вооружившись деревянными палками, проникли на автозаправочную станцию в поселке Нижнегорский. Они нанесли удары двум сотрудникам АЗС, украли деньги из кассы и скрылись с места преступления. Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, мужчине вменяется разбойное нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия и незаконном проникновении в помещение с применением насилия, опасного для здоровья (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Вину свою он полностью признал, по ходатайству следствия фигурант заключен под стражу. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Следствие по уголовному делу в отношении подельника продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

