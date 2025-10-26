Рейтинг@Mail.ru
Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251026/pytalis-bezhat-podozrevaemykh-v-ograblenii-luvra-zaderzhali-vo-frantsii-1150453306.html
Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции при попытке покинуть страну. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T18:29
2025-10-26T18:30
новости
франция
париж
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150288002_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e02cbe53447edf56753dd1f30521957c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции при попытке покинуть страну. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.Издание сообщает, что французские силовики задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра.Одного из них поймали в аэропорту Шарль-де-Голль, откуда тот намеревался вылететь в Алжир, а второго в Парижском регионе – он планировал бежать в Мали.Задержание нескольких человек в рамках расследования по делу об ограблении музея подтвердила прокурор Парижа Лор Бекко. По ее словам, автовышка, которую использовали грабители, угнали из одноименной коммуны Лувр.Ровно неделю назад, в воскресенье, 19 октября, из Лувра были похищены драгоценности. О произошедшем сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.Среди украденного: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. В том числе драгоценности из коллекции Наполеона. По словам Дати, дерзкая преступная операция длилась всего 4 минуты.Газета Le Parisien сообщила, что грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы.Позже прокурор Лувра Лор Бекко сообщила, что директор музея оценила ущерб в 88 миллионов евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сын пропил золотые украшения материВорвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давностиВыдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
франция
париж
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150288002_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_d9645094ffecd4a4345b3fcde8702b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, франция, париж, происшествия, в мире
Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции

Подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции при попытке покинуть страну

18:29 26.10.2025 (обновлено: 18:30 26.10.2025)
 
© AP Photo Alexander TurnbullВ Париже обокрали Лувр
В Париже обокрали Лувр - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo Alexander Turnbull
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции при попытке покинуть страну. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Издание сообщает, что французские силовики задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра.
Одного из них поймали в аэропорту Шарль-де-Голль, откуда тот намеревался вылететь в Алжир, а второго в Парижском регионе – он планировал бежать в Мали.

"Двое грабителей были помещены под стражу за кражу в составе организованной группы лиц и участие в преступном сговоре", – уточняет издание.

Задержание нескольких человек в рамках расследования по делу об ограблении музея подтвердила прокурор Парижа Лор Бекко. По ее словам, автовышка, которую использовали грабители, угнали из одноименной коммуны Лувр.
Ровно неделю назад, в воскресенье, 19 октября, из Лувра были похищены драгоценности. О произошедшем сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.
Среди украденного: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. В том числе драгоценности из коллекции Наполеона. По словам Дати, дерзкая преступная операция длилась всего 4 минуты.
Газета Le Parisien сообщила, что грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы.
Позже прокурор Лувра Лор Бекко сообщила, что директор музея оценила ущерб в 88 миллионов евро.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сын пропил золотые украшения матери
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
 
НовостиФранцияПарижПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11В Севастополе уличная ссора мужчин закончилась поножовщиной
19:51Больше 1200 человек пропали в Крыму с начала года
19:31Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнение
19:10"Я им не завидую": опрос о работе водителей городского транспорта в Крыму
18:52Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года
18:29Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
18:10Отмена саммита Путина и Трампа и новые санкции против России: топ недели
17:48Оверчук назвал один из главных вопросов для обсуждения на саммите АСЕАН
17:13Эксперт рассказала об уловках продавцов с ценниками в магазинах
16:52В больнице с множественными травмами: в Крыму автобус наехал на мопедиста
16:27Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар
16:07До администрации США донесена информация об испытаниях "Буревестника"
15:48Когда в Севастополе стартует эксперимент по легализации гостевых домов
15:22Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:15Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час
14:57В Севастополе остановили катера и паромы
14:52Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
14:20Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
14:07На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
13:39В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
Лента новостейМолния