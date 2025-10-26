https://crimea.ria.ru/20251026/pytalis-bezhat-podozrevaemykh-v-ograblenii-luvra-zaderzhali-vo-frantsii-1150453306.html

Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции

Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Пытались бежать: подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции

Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции при попытке покинуть страну. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T18:29

2025-10-26T18:29

2025-10-26T18:30

новости

франция

париж

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150288002_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e02cbe53447edf56753dd1f30521957c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Двоих подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции при попытке покинуть страну. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.Издание сообщает, что французские силовики задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра.Одного из них поймали в аэропорту Шарль-де-Голль, откуда тот намеревался вылететь в Алжир, а второго в Парижском регионе – он планировал бежать в Мали.Задержание нескольких человек в рамках расследования по делу об ограблении музея подтвердила прокурор Парижа Лор Бекко. По ее словам, автовышка, которую использовали грабители, угнали из одноименной коммуны Лувр.Ровно неделю назад, в воскресенье, 19 октября, из Лувра были похищены драгоценности. О произошедшем сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.Среди украденного: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. В том числе драгоценности из коллекции Наполеона. По словам Дати, дерзкая преступная операция длилась всего 4 минуты.Газета Le Parisien сообщила, что грабителей было трое. Закрыв лица под масками, они проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы.Позже прокурор Лувра Лор Бекко сообщила, что директор музея оценила ущерб в 88 миллионов евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сын пропил золотые украшения материВорвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давностиВыдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности

франция

париж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, франция, париж, происшествия, в мире