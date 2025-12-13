https://crimea.ria.ru/20251213/samaya-masshtabnaya-ataka-na-energetiku-na-yuge-ukrainy-nochyu-bylo-gromko-1151632755.html

Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко

Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в нескольких регионах на юге прогремела серия мощных взрывов – повреждены десятки подстанций,... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T10:11

2025-12-13T10:11

2025-12-13T10:40

удары по украине

украина

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20df6aa23acad43b7db63fd5943e036e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в нескольких регионах на юге прогремела серия мощных взрывов – повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура, сообщили местные власти и СМИ.По информации местных пабликов в соцсетях и СМИ, в Одессе ночью было "в воздухе очень много шахедов на город". Прилеты фиксировались в самой Одессе и в Подольске Одесской области, в некоторых районах возникли перебои со светом.Позже глава областной военной администрации Олег Кипер признал, что удары ВС РФ по региону достигли целей."Одещина переживает одну из самых массированных воздушных атак противника. На протяжении ночи повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики", – сообщил он в официальном Telegram-канале главы ОВА.Также есть информация о ракетной атаке и взрывах в Николаеве.Кроме того, громко было ночью также в Кировограде и Днепропетровске.По словам врио председателя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в результате удара по объектам в городе и области есть прилеты и разрушения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, новости