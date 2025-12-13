https://crimea.ria.ru/20251213/samaya-masshtabnaya-ataka-na-energetiku-na-yuge-ukrainy-nochyu-bylo-gromko-1151632755.html
Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко
Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в нескольких регионах на юге прогремела серия мощных взрывов – повреждены десятки подстанций,... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T10:11
2025-12-13T10:11
2025-12-13T10:40
удары по украине
украина
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20df6aa23acad43b7db63fd5943e036e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в нескольких регионах на юге прогремела серия мощных взрывов – повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура, сообщили местные власти и СМИ.По информации местных пабликов в соцсетях и СМИ, в Одессе ночью было "в воздухе очень много шахедов на город". Прилеты фиксировались в самой Одессе и в Подольске Одесской области, в некоторых районах возникли перебои со светом.Позже глава областной военной администрации Олег Кипер признал, что удары ВС РФ по региону достигли целей."Одещина переживает одну из самых массированных воздушных атак противника. На протяжении ночи повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики", – сообщил он в официальном Telegram-канале главы ОВА.Также есть информация о ракетной атаке и взрывах в Николаеве.Кроме того, громко было ночью также в Кировограде и Днепропетровске.По словам врио председателя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в результате удара по объектам в городе и области есть прилеты и разрушения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8b4eea4a7cc3b7a87ed10d3262faee7c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, украина, новости сво, новости
Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко
Удары по Украине - самая масштабная атака на энергетику страны
10:11 13.12.2025 (обновлено: 10:40 13.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в нескольких регионах на юге прогремела серия мощных взрывов – повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура, сообщили местные власти и СМИ.
По информации местных пабликов в соцсетях и СМИ, в Одессе ночью было "в воздухе очень много шахедов на город". Прилеты фиксировались в самой Одессе и в Подольске Одесской области, в некоторых районах возникли перебои со светом.
"Самая масштабная атака на энергетику Одесской области! В СМИ сообщают, что было повреждено около десяти подстанций", – сообщили одесские паблики утром в субботу, 13 декабря.
Позже глава областной военной администрации Олег Кипер признал, что удары ВС РФ по региону достигли целей.
"Одещина переживает одну из самых массированных воздушных атак противника. На протяжении ночи повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики", – сообщил он в официальном Telegram-канале главы ОВА.
Также есть информация о ракетной атаке и взрывах в Николаеве.
"В настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов", – сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
Кроме того, громко было ночью также в Кировограде и Днепропетровске.
По словам врио председателя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в результате удара по объектам в городе и области есть прилеты и разрушения.
"Пожар возник в неэксплуатируемом здании, – написал он. – Имеются уничтоженные и поврежденные автомобили... Зацепили и линию электропередач. В целом громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах", – написал он в Telegram.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: