2025-12-13T10:11
2025-12-13T10:40
удары по украине
украина
новости сво
новости
Самая масштабная атака на энергетику: на Юге Украины ночью было громко

Удары по Украине - самая масштабная атака на энергетику страны

10:11 13.12.2025 (обновлено: 10:40 13.12.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарный на Украине
Пожарный на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в нескольких регионах на юге прогремела серия мощных взрывов – повреждены десятки подстанций, прочая критическая и промышленная инфраструктура, сообщили местные власти и СМИ.
По информации местных пабликов в соцсетях и СМИ, в Одессе ночью было "в воздухе очень много шахедов на город". Прилеты фиксировались в самой Одессе и в Подольске Одесской области, в некоторых районах возникли перебои со светом.
"Самая масштабная атака на энергетику Одесской области! В СМИ сообщают, что было повреждено около десяти подстанций", – сообщили одесские паблики утром в субботу, 13 декабря.
Позже глава областной военной администрации Олег Кипер признал, что удары ВС РФ по региону достигли целей.
"Одещина переживает одну из самых массированных воздушных атак противника. На протяжении ночи повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики", – сообщил он в официальном Telegram-канале главы ОВА.
Также есть информация о ракетной атаке и взрывах в Николаеве.

"В настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов", – сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Кроме того, громко было ночью также в Кировограде и Днепропетровске.
По словам врио председателя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в результате удара по объектам в городе и области есть прилеты и разрушения.

"Пожар возник в неэксплуатируемом здании, – написал он. – Имеются уничтоженные и поврежденные автомобили... Зацепили и линию электропередач. В целом громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах", – написал он в Telegram.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
