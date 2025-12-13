https://crimea.ria.ru/20251213/vkusnyy-krym-chem-privlekaet-turistov-mestnaya-kukhnya-1151469732.html

Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухня

Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухня - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухня

Крым опережает другие регионы в части гастрономического туризма, поскольку способен предложить блюда кухонь более 100 национальностей и народностей, и активно... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T09:47

2025-12-13T09:47

2025-12-13T09:47

иван коваленко

мнения

гастротуризм

крым

еда

эксклюзивы риа новости крым

кулинария

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141059441_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ba150a3be8cef67cef889f7289553cce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Крым опережает другие регионы в части гастрономического туризма, поскольку способен предложить блюда кухонь более 100 национальностей и народностей, и активно развивает эту тему. Об этом РИА Новости Крым заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.При этом, по его словам, в последнее время на полуострове стали предлагать не только традиционные, известные всем национальные блюда, такие, например, как чебуреки, но и вводят в меню ресторанов уникальные блюда народов Крыма, ранее забытые. Кроме того, на полуострове развивается винный туризм и совершенно новые для региона гастрономические направления.Ранее стало известно, что десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами из не менее уникальных продуктов многонационального региона появятся во многих других заведениях общепита.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымское меню": какие уникальные продукты Крыма будут во всех ресторанах"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван коваленко, мнения, гастротуризм, крым, еда, кулинария, новости крыма