Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухня
В Крыму вводят в меню ресторанов уникальные блюда народов полуострова
© Минтуризма РКЕда
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Крым опережает другие регионы в части гастрономического туризма, поскольку способен предложить блюда кухонь более 100 национальностей и народностей, и активно развивает эту тему. Об этом РИА Новости Крым заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
"Гастрономический туризм – это новый тренд всего российского туризма. Гастротуры есть везде: в Туле едят тульские пряники, на северы – пельмени, на Кавказе – шашлыки. Но в Крыму все это вместе собрано, поскольку у нас проживает более 100 национальностей, представители которых всегда предлагают прекрасную гастрономию", – сказал собеседник.
При этом, по его словам, в последнее время на полуострове стали предлагать не только традиционные, известные всем национальные блюда, такие, например, как чебуреки, но и вводят в меню ресторанов уникальные блюда народов Крыма, ранее забытые. Кроме того, на полуострове развивается винный туризм и совершенно новые для региона гастрономические направления.
"Очень много появляется нового. Даже около 50-60 новых винных предприятий появилось в последнее время. Появляются улиточные фермы, какие-то новые направления, связанные с приготовлением национальных блюд. Опять же Крым – это морепродукты. Поэтому крымская гастрономия сейчас на подъеме, и она будет развиваться всегда", – убежден эксперт.
Ранее стало известно, что десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами из не менее уникальных продуктов многонационального региона появятся во многих других заведениях общепита.
