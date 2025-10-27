https://crimea.ria.ru/20251027/krymskoe-menyu-kakie-unikalnye-produkty-kryma-budut-vo-vsekh-restoranakh-1150464886.html

"Крымское меню": какие уникальные продукты Крыма будут во всех ресторанах

"Крымское меню": какие уникальные продукты Крыма будут во всех ресторанах - РИА Новости Крым, 27.10.2025

"Крымское меню": какие уникальные продукты Крыма будут во всех ресторанах

В блюда так называемого "Крымского меню" входят уникальные продукты, при этом здесь уже производят то, что еще недавно везли только из-за рубежа.

2025-10-27T21:05

2025-10-27T21:05

2025-10-27T17:24

крым

радио "спутник в крыму"

новости крыма

гастротуризм

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В блюда так называемого "Крымского меню" входят уникальные продукты, при этом здесь уже производят то, что еще недавно везли только из-за рубежа. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал шеф-эксперт Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, член Национальной гильдии шеф-поваров и Международного альянса профессиональных кулинаров Олег Пахомов.Ранее стало известно, что десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами из не менее уникальных продуктов многонационального региона появятся во многих других заведениях общепита.По словам Пахомова, "нотка крымского меню" была и раньше в каждом уважающем себя местном ресторане, но то, что сделано – большой шаг вперед.По его словам, в блюда так называемого "Крымского меню", конечно же, вошли морепродукты и рыба."Были креветки, рапаны – куда же без них, паштет из рапанов. Лично мне досталась национальная еврейская кухня, поэтому я готовил форшмак из черноморской сельди – прекрасной жирной сельди, которая не пересаливается. Она очень интересна в использовании и особенна", – поделился шеф-повар.В блюдах использовались листья крымского винограда и сам виноград, много ягод и фруктов, в том числе гордость Крыма – персики."Также использованы наши сыры, была страчателла крымская и другие. У нас появляется много сыроваров, они развиваются, и мы начинаем с ними сотрудничать. Было мясо наше, та же баранина, которая тоже у нас уникальная", – рассказал Пахомов.По его словам, в Крыму "растет все и все развивается", кроме разве что некоторых позиций, преимущественно специй, которые просто не могут прижиться здесь из-за климатических условий."Но у нас есть то, чего нигде не найдешь. Тот же лавровый лист, ялтинский лук, – сказал Пахомов. – Поэтому я считаю, что для кулинара, шефа, повара сейчас есть здесь все. Даже сыры, которые мы закупали только за рубежом, тот же пармезан и еще некоторые уникальные, сейчас прекрасно готовят в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова Какими овощами Крым себя полностью обеспечивает В Крыму собирают уникальный урожай винограда

крым

