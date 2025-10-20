https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-sobirayut-unikalnyy-urozhay-vinograda-1150315331.html

В Крыму собирают уникальный урожай винограда

В Крыму собирают уникальный урожай винограда - РИА Новости Крым, 20.10.2025

В Крыму собирают уникальный урожай винограда

С начала уборочной кампании, которая стартовала в августе, в Крыму собрали 80,5 тысяч тонн винограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T17:27

2025-10-20T17:27

2025-10-20T17:27

виноградники

виноградники крыма

урожай

урожай в крыму

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132494942_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_18cc1237a20fbae6c420cc611cd4ba3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. С начала уборочной кампании, которая стартовала в августе, в Крыму собрали 80,5 тысяч тонн винограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.В профильном ведомстве отметили, что для крымских виноградарей этот сезон стал настоящим испытанием: сначала весенние заморозки повредили молодые почки, а потом случилась почвенная засуха, которая длилась с мая по сентябрь.При этом, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом валовой сбор ожидаемо меньше. По прогнозам, урожай будет ниже на 20-25%.В министерстве заверили, что экстремальные условия в виде заморозков и засухи — это не только испытание, но и шанс для рождения по-настоящему выдающихся вин, поскольку жара способствует интенсивному окрасу ягод и накоплению высокой концентрации танинов и фенольных веществ, что сделает красные сухие и крепленые вина урожая 2025 года особенными — очень насыщенными, "густыми" и сложными по вкусу.Ранее сообщалось, что около 12,5 тонн технических сортов винограда собрали сельхозпредприятия Севастополя. Это больше половины от запланированного объема урожая. Также сообщалось, что первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидов и токсичных элементов. В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают уникальный стиль вина"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законеПредотвратить застройку: в РФ создают карту земель для виноградников

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноградники, виноградники крыма, урожай, урожай в крыму, крым, новости крыма