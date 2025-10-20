Рейтинг@Mail.ru
В Крыму собирают уникальный урожай винограда - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму собирают уникальный урожай винограда
В Крыму собирают уникальный урожай винограда - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму собирают уникальный урожай винограда
С начала уборочной кампании, которая стартовала в августе, в Крыму собрали 80,5 тысяч тонн винограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. С начала уборочной кампании, которая стартовала в августе, в Крыму собрали 80,5 тысяч тонн винограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.В профильном ведомстве отметили, что для крымских виноградарей этот сезон стал настоящим испытанием: сначала весенние заморозки повредили молодые почки, а потом случилась почвенная засуха, которая длилась с мая по сентябрь.При этом, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом валовой сбор ожидаемо меньше. По прогнозам, урожай будет ниже на 20-25%.В министерстве заверили, что экстремальные условия в виде заморозков и засухи — это не только испытание, но и шанс для рождения по-настоящему выдающихся вин, поскольку жара способствует интенсивному окрасу ягод и накоплению высокой концентрации танинов и фенольных веществ, что сделает красные сухие и крепленые вина урожая 2025 года особенными — очень насыщенными, "густыми" и сложными по вкусу.Ранее сообщалось, что около 12,5 тонн технических сортов винограда собрали сельхозпредприятия Севастополя. Это больше половины от запланированного объема урожая. Также сообщалось, что первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидов и токсичных элементов. В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают уникальный стиль вина"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законеПредотвратить застройку: в РФ создают карту земель для виноградников
В Крыму собирают уникальный урожай винограда

В Крыму собрали 80,5 тысяч тонн винограда - минсельхоз

17:27 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. С начала уборочной кампании, которая стартовала в августе, в Крыму собрали 80,5 тысяч тонн винограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
"Работа в виноградниках кипит с августа, и на сегодняшний день, 20 октября, мы собрали 80,5 тысяч тонн солнечной ягоды. Уборочная кампания продлится до начала ноября (за исключением сортов для вин типа "ice-vine")", - говорится в сообщении.
В профильном ведомстве отметили, что для крымских виноградарей этот сезон стал настоящим испытанием: сначала весенние заморозки повредили молодые почки, а потом случилась почвенная засуха, которая длилась с мая по сентябрь.
"Отсутствие осадков в сочетании с аномально высокими температурами сделали 2025 год уникальным — такой засухи в Крыму не было последние 50 лет", - уточнили в пресс-службе.
При этом, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом валовой сбор ожидаемо меньше. По прогнозам, урожай будет ниже на 20-25%.
В министерстве заверили, что экстремальные условия в виде заморозков и засухи — это не только испытание, но и шанс для рождения по-настоящему выдающихся вин, поскольку жара способствует интенсивному окрасу ягод и накоплению высокой концентрации танинов и фенольных веществ, что сделает красные сухие и крепленые вина урожая 2025 года особенными — очень насыщенными, "густыми" и сложными по вкусу.
Ранее сообщалось, что около 12,5 тонн технических сортов винограда собрали сельхозпредприятия Севастополя. Это больше половины от запланированного объема урожая. Также сообщалось, что первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидов и токсичных элементов. В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму создают уникальный стиль вина
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
Предотвратить застройку: в РФ создают карту земель для виноградников
 
