Какими овощами Крым себя полностью обеспечивает

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Крым почти полностью закрывает свою потребность в овощах борщевого набора, а в бахчевых культурах у республики есть даже переизбыток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Он уточнил, что картофелем республика обеспечивает себя на 40%, но все остальное из так называемого борщевого набора "без особых проблем выращивается в Крыму и попадает на прилавки".Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву"Прирост бахчевых культур есть, но опять же, все упирается в воду и в количество, которое рынок может потребить. Не секрет, что большое количество арбузов не потребляется даже в республике, а уходит у нас на Москву, Петербург", – сказал Кратюк.Также в другие регионы России, по словам министра, поставляется крымский помидор и пекинская капуста, урожая которых в республике достаточно."Для овощей самый главный нюанс – это стабильная ночная температура. То есть ночью должно быть тепло, тогда он растет очень быстро и дает хорошую продуктивность. Поэтому чуть севернее, где температура ночью падает, там мы можем конкурировать по поставкам помидоров и капусты", – резюмировал глава минсельхоза РК.Он подчеркнул, что пекинской капусты в Крыму производится больше, чем крымчане потребляют, при этом она не относится к социальным продуктам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержкиНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублейАгропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей

