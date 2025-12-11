Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 11.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251211/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151584926.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 11.12.2025
севастополь
новости севастополя
крым
транспорт
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
северная сторона
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили движение морского транспорта

15:56 11.12.2025 (обновлено: 15:57 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
